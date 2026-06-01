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taz Talk mit Valentin Groebner Reiseziel unbestimmt

Ein historisch informierter taz Talk vor den Sommerferien mit dem Historiker Valentin Groebner: Worauf wir wirklich hoffen in dieser Zeit - jenseits von Staus, überfüllten Stränden und Flugscham.

Eine Collage von einem Bild von Valentin Groebner mit seinem Buch "Abgefahren".
Valentin Groebner reist nicht nur in die Ferne, sondern auch in die Vergangenheit Foto: Franca Pedrazzetti | Wallstein Verlag (Collage: taz)

Wohin reisen wir, wenn wir reisen? Was wollen wir von Ferien, stehen sie bevor? Wem gilt unsere Aufmerksamkeit, denken wir an die schönste freie Zeit im Jahr? Und wer kann warum keinen Urlaub machen? Und wie ist es um das globale Verhältnis bestellt, fahren wir in ferne Länder, meist glaubend, unsere Anwesenheit nütze auch den dort Einheimischen?

Veranstaltungsinformationen

Wann: Mo. 29.06.2026, 19 Uhr

Wo: im Livestream

Valentin Groebner, Historiker an der Universität Luzern und Mittelalterspezialist, hat sich dem Thema Reisen auch geschichtlich intensiv befasst. Er sagt, unser Reiseziel ist immer, paradox formuliert: unsere Wünsche. Das, was im Grunde immer ein bisschen unerfüllt bleiben muss, um nicht innere Leere empfinden zu müssen.

Und er hat eine Erklärung dafür, warum gerade das Meer, der Strand, die fernen Gestade mit Sonnenuntergängen soviel Sehnsucht stiften – und weshalb keine Landschaft früher so gefürchtet war wie die, an der Strände liegen: Das Meer als totbringendes Element.

Im Gespräch:

🐾 Valentin Groebner ist Professor für Geschichte mit Schwerpunkt Mittelalter und Renaissance an der Universität Luzern.

🐾 Jan Feddersen moderiert diesen Talk. Er ist taz-Redakteur für besondere Aufgaben sowie Kurator der taz Talks und des taz lab.

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