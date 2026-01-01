taz Talk über Klimajournalismus : Übermorgenland
Wie schreiben Journalistinnen aus der arabischen Welt gegen den drohenden Klimakollaps in ihren Heimatländern an? Green Panter - ein Talk der taz panterstiftung.
Im Jahr 2050 droht Nordafrika und dem Nahen Osten der Klimakollaps. Schon heute erwärmt sich die Region doppelt so schnell wie der Rest der Welt. 25 Journalistinnen aus 16 arabischsprachigen Ländern, vereint im Projekt Green Panter der taz panterstiftung, haben zwei Jahre lang nach Antworten auf die Frage gesucht, wie es sich in ihren Heimatländern in Zukunft noch leben lässt.
Wann: Mi. 17.06.2026, 19 Uhr
Einlass: 18.30 Uhr
Wo: taz Kantine und im Livestream (auf Deutsch und Arabisch)
Friedrichstr. 21
10969 Berlin
Eintritt frei.
Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.
Manche ihrer Antworten - wie etwa innovative Anbaumethoden in der Landwirtschaft - geben Anlass zur Hoffnung, andere – wie etwa eine syrische Zukunft, in der nur noch nachts gearbeitet werden kann – sind dystopisch. Erschwerend kommt hinzu, dass in Ländern wie Syrien, dem Libanon oder im Sudan, die Klimakrise nur eine von vielen Krisen ist. Journalistinnen aus der Region stehen also gleich vor mehreren Herausforderungen:
Wie berichtet man in Kriegszeiten über die Klimakrise? Kann man gegen die allmächtige Öl-Lobby anschreiben? Wie recherchiert man, wenn es nur wenige verlässliche Daten gibt? Und warum sind es eigentlich vor allem Journalistinnen, die über die Klimakrise berichten?
Eine Gespräch mit:
🐾 Die Namen der Gäste werden noch bekannt gegeben.
🐾 Sven Recker moderiert den Talk, er ist Projektleiter der taz panterstiftung.
Die Veranstaltung findet auf Deutsch und Arabisch mit Simultanübersetzung statt.
Empfohlener externer Inhalt
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