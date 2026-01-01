Jetzt anmelden! - taz lab Workshops Eine Hülle und Fülle an Workshops 2026

In unseren Workshops sind wir liebevoll und rabiat – und zwar auf gleich zwei Bühnen. Im Workshopraum im 1. OG des Frizz Forums werden verschiedene Kurse gegeben, während draußen im Park gesellige Anleitungen stattfinden.

Am Bunten Küchentisch im Besselpark werden Comics gezeichnet und es wird gestrickt; außerdem lernen wir von Expert:innen und Initiativen, mit unserer Energie zu haushalten.

Schweigen ist Silber, Zurücktreten ist Gold! Eine handfeste Handlungsgrundlage, um weiterhin feministischen Widerstand – auch nach den Wahlen – zu leisten, bieten Ihnen die taz lab Workshops an. Mitunter rabiat ist der Selbstverteidigungskurs, liebevoller wird es beim Shibari-Workshop.

Bitte melden Sie sich vorab an! taz lab-Ticket-Inhaber:innen können sich hier zu unseren Workshops kostenfrei anmelden. Die Plätze der meisten Workshops sind begrenzt.

Wie genau wollen wir es wissen? Recherchen zum Nationalsozialismus in Familie und Gesellschaft mit Johannes Spohr

Wie bringe ich in Erfahrung, welche Rolle mein Großvater während des Nationalsozialismus gespielt hat? Wer nicht auf umfangreiche Dokumente zurückgreifen kann, dem liefern manchmal Erzählungen aus der Familie erste Anhaltspunkte, um mit der Recherche zu starten. Der Berliner Historiker Johannes Spohr zeigt in seinem Workshop, wie man überhaupt an Informationen gelangt und wie Ergebnisse aus Archiven und Institutionen zu verstehen sind.

10:00 Uhr, Dauer: 01:30, Workshopraum | Frizz Forum 1. OG | Plätze: 20

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Wir verstricken uns gerne! Ein Strickworkshop mit Jace

Holt eure Wollreste aus dem Schrank, ribbelt alte Pullover auf und bringt eure Nadeln mit! In diesem Workshop ist jede*r willkommen, ob mit oder ohne Strickzeug. Um 10 Uhr gibt es eine kurze Einführung von Anke Domscheit-Berg über Stricken im öffentlichen Raum und darüber, warum Stricken politisch ist. Danach liest Konny Gellenbeck aus „Nadeln des Aufstands – eine Kulturgeschichte des Strickens“ vor. Ab 11 Uhr ist gemeinsames Stricken mit Jace angesagt, für Anfänger*innen und Fortgeschrittene.

10:00 Uhr, Dauer: 04:00, Küchentisch Bunt im Park | nur vor Ort | keine Anmeldung nötig

Voll verheizt! Energie-Workshop mit Alain Rappsilber und Hermann-Josef Tenhagen

Alain Rappsilber und Hermann-Josef Tenhagen geben praktische und politische Impulse zum Energie- und Geld sparen. Vor vier Jahren wussten wir es schon: Die beste Energie – gerade in Krisenzeiten – ist die, die wir selbst sparen und die wir selbst erzeugen. Manche nannten das Freiheitsenergie statt Öl und Gas. Und ja: Das ist dann auch demokratische Energie. Dies ist vor allem eine Veranstaltung für dich – und deine Fragen, auch als Mieterin oder Mieter: Wie kannst du Energie sparen? Wie kannst du deine Heizkosten in den Griff bekommen? Wie wirst du unabhängiger von teurer Energie? Hitze entsteht auch im Kopf. Wenn wir nachdenken, wenn wir diskutieren. Und wenn wir neue Ideen entwickeln – gemeinsam mit euch. Euch erwarten 26 konkrete Energiespar-Tipps für euren Alltag, Infos zu Handwerk und Förderung und unser finanzieller Durchblick aus 30 Jahren Energiejournalismus. Das Ziel: Weniger Geld für Autokraten und fossile Abhängigkeiten ausgeben, dafür mehr Geld in der eigenen Kasse und mehr Kontrolle über das eigene Leben. Kommt vorbei. Denkt mit. Spart Energie. Denn die wichtigste Energie entsteht im Kopf.

11:00 und 15:00 Uhr, Dauer: 01:00, Bierbank am Handwerker*innen-Zelt | keine Anmeldung nötig

50 Jahre Zugabe – Bange machen gilt nicht. Workshop zu Altersdiskriminierung

"Wieso sind immer nur die Anderen „alt“? Wie muss jemand aussehen, um 90 Jahre Lebenserfahrung zu zeigen? Ist Alt werden nichts für Feiglinge? Wie muss man sich fühlen, wenn man alt ist? Ist Boomer was Übles? Darf eine Frau/ein Mann/ein Mensch sagen, wie viele Lebensjahre schon erlebt wurden? Über diese und andere Fragen aus der Pandora-Büchse Langlebigkeit sollte diskutiert werden mit Interessierten, die – im besten Fall - vor nichts zurückschrecken.

13:00 Uhr, Dauer: 00:50, Workshopraum | nur vor Ort | Frizz Forum 1. OG | Plätze: 15

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Ich als Strich habe einen Punkt Comicworkshop mit Leonie Ott für Kinder von 8 bis 13 Jahren

Die Wut kocht hoch, der Kopf wird rot. Was das Gegenüber da sagt, ist ungeheuerlich. Aber warum ist das so? Weil das Gegenüber in einer Sache leider recht hat – es einen Punkt hat? Oder weil ich den viel größeren Punkt habe, der gar nicht gehört wird? Wann lohnt es sich, diese Punkte auszutauschen? In diesem zweistündigen Comic-Workshop verwandeln wir uns in eine Figur aus einfachen Strichen und imaginieren uns in eine Streitsituation, die wir auf dem Papier aushandeln. Der ein oder andere Punkt wird wohl auch gezeichnet werden. Das Comic Zine, das entsteht, kann mit nach Hause genommen werden, um sich für den nächsten Streit zu wappnen. Für Kinder von 8 bis 13 Jahren.

14:00 Uhr, Dauer: 02:00, Küchentisch Bunt im Park | nur vor Ort | Plätze: 25

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Lowkick - Selbstverteidigung für FLINTA Wehr dich! Starkes Auftreten mit Lowkick.

Nachts allein nachhause gehen? Lieber nicht. Frauen müssen sich bekanntlich achtsam und bedacht, durch ihren Alltag bewegen. Neben Verteidigung ist eine selbstbewusste Haltung, um nicht als Opfer wahrgenommen zu werden, wichtig. Lowkick bietet dafür einen Selbstverteidigungsworkshop – für mehr Empowerment!

15:00 Uhr, Dauer: 02:00, Workshopraum | nur vor Ort | Frizz Forum 1. OG | Plätze: 30

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Körper, Knoten, Konsens Ein Shibari-Workshop

Shibari, die japanisch inspirierte Fesselkunst, wird oft als erotische Praxis gesehen – dabei ist sie viel mehr: eine Form, den eigenen Körper zu spüren, Grenzen bewusst zu setzen und zu erkunden, ästhetische Ausdrucksmöglichkeiten zu entdecken oder Momente der Ruhe und Selbstfürsorge zu schaffen. Renée vom Karada House Kollektiv vermittelt die Grundlagen von Shibari, inklusive Technik, Geschichte und kulturellem Hintergrund. Im Workshop lernen Teilnehmende, wie Fesseln bewusst eingesetzt werden können – etwa für Entspannung, Selbstfürsorge, kreativen Ausdruck oder als Form der persönlichen Selbstermächtigung. Der Fokus liegt auf informiertem Konsens, respektvoller Kommunikation und körperpositiver Praxis. Shibari kann von allen erlebt werden, unabhängig von Erfahrung, Körperform oder Gender.

17:00 Uhr, Dauer: 02:00, Workshopraum | Frizz Forum 1. OG | Plätze: 20

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Panter Network: lokal ist global Mit der taz panterstiftung

Mit dem Start der neuen Plattform der taz panterstiftung „Panter Network“ im April bringt dieser Workshop, der eine Art von Redaktionskonferenz simulieren wird, deutsche Nachwuchsjournalist:innen mit internationalen Alumni der taz Panter Stiftung zusammen. Ziel ist, das gemeinsame Themen und Perspektive entwickeln werden, damit eine vernetzte Berichterstattung entsteht – von lokalen Geschichten bis zu globalen Zusammenhängen. Anmeldung unter stiftung@taz.de (am besten mit einem Ideenvorschlag, wie "lokal ist global" entwickelt werden kann)

18:00 Uhr, Dauer: 01:30, Pinke Bühne | Frizz Forum 2. OG | Plätze: 50