taz Salon über Kriegswirtschaft Geld als Waffe

Warum kehren die Kriege zurück? Bisherige Analysen konzentrieren sich auf Politik, Diplomatie und Militär und übersehen, wie zentral die Wirtschaft ist. Dabei entscheidet oft die Ökonomie, ob Kriege geführt und ob sie gewonnen werden.

Veranstaltungsinformationen: Wann: Di., 14.4.2026, 19.30 Uhr Einlass ab 19 Uhr Wo: Haus 73 (Saal, 2. OG) Schulterblatt 73 20357 Hamburg Bitte kontaktieren Sie uns für einen barrierefreien Zugang. ----------------------------------------------- Eintritt frei, wir freuen uns über einen solidarischen Beitrag an taz zahl ich ----------------------------------------------- Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über das unten aufgeführte Ticket-Portal. -----------------------------------------------

Zwei Krisenherde sind besonders bedrohlich: Russland bedrängt Europa, und China will Taiwan annektieren. Denn beide Länder stecken in einer ökonomischen Sackgasse fest, die die Machtbasis ihrer Präsidenten bedroht.

Wladimir Putin hat eine Kriegswirtschaft etabliert, die Russland täglich ärmer macht. Trotzdem wäre der Aufbau einer Friedenswirtschaft schwierig, weswegen Putin Krieg führen wird, solange er an der Macht ist.

Auch China steht wirtschaftlich längst nicht so glänzend da, wie sich bei einem „Exportweltmeister“ vermuten ließe. Obwohl das Land Unsummen investiert, wird seine Wirtschaft nicht effizienter. Xi könnte daher versucht sein, Taiwan anzugreifen, um von der ökonomischen Krise abzulenken.

Europa muss aufrüsten, um sich vor Russland zu schützen. Der Effekt könnte paradox sein: Putin wollte Europa spalten, doch stattdessen wird sich die europäische Integration vertiefen.

Eine Buchvorstellung und anschließende Diskussionsrunde mit:

🐾 Ulrike Herrmann ist Wirtschaftsredakteurin der taz und Autorin mehrerer Bücher zum Thema Wirtschaft wie den Bestseller „Das Ende des Kapitalismus. Ihr neues Buch „Geld als Waffe: Wie die Wirtschaft über Krieg und Frieden entscheidet“ erscheint im Verlag Kiepenheuer & Witsch.

🐾 Gernot Knödler ist Redakteur bei taz nord und moderiert diesen Salon.