taz Talk meets Buchmesse Leipzig 2026 Toxibaby

„Toxibaby“ von Dana von Suffrin ist ein schonungsloser und zugleich zärtlicher Roman über die Suche nach Liebe. Sie erzählt von einer Beziehung, die alles will: Rettung, Erkenntnis, Erlösung. Dabei seziert sie präzise die Beziehungsunfähigkeit einer ganzen Generation. Ein zeitgenössischer Roman über Liebe, Abhängigkeit und emotionale Widersprüche.

Veranstaltungsinformationen​ ​ ​ Wann: Do., 19.03.2026, 16:15 Uhr Wo: Halle 5 | G500 Leipziger Messe Messe-Allee 1 04356 Leipzig ---------------------------------------- Eintritt frei ---------------------------------------- Für den Besuch der Veranstaltung ist ein gültiges Ticket für die Leipziger Buchmesse erforderlich. Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Da wir eine sehr begrenzte Platzkapazität vor Ort haben, bitten wir Sie, frühzeitig am Veranstaltungsort zu sein. Die Veranstaltung wird parallel live auf YouTube gestreamt.

Herzchen liebt Toxibaby, Toxibaby liebt Herzchen. Die beiden ziehen sofort zusammen, adoptieren einen Hund – und trotzdem funktioniert nichts. Herzchen ist die gefeierte Millennial-Schriftstellerin, die alles hat, noch mehr will und dennoch unglücklich bleibt. Toxibaby, Anfang vierzig, glaubt, die Last der Welt auf seinen Schultern zu tragen.

Für Herzchen ist er der Mann, der ihr alles bedeutet – und ihr alles nimmt. Schön, brillant, wütend auf die Welt und auf sie. Was als rauschhafte Liebe beginnt, entwickelt sich zu einem Kampf um Nähe und Selbstbehauptung. Zwischen Hingabe und Abhängigkeit zerlegt der Roman die Dynamik einer Beziehung, die an ihren eigenen Ansprüchen scheitert.

„Toxibaby“ ist damit ein literarisch kraftvolles Porträt moderner Partnerschaft. Dana von Suffrin verbindet Ironie und Ernst zu einer präzisen Analyse von Liebe, Macht und Generationserfahrung. Ein Roman über Sehnsucht, Überforderung und das Versprechen von Erlösung.

Toxibaby – ein taz Talk im taz Studio auf der Leipziger Buchmesse mit:

🐾 Dana von Suffrin studierte in München, Neapel und Jerusalem. 2017 promovierte sie mit einer Arbeit zur Rolle von Wissenschaft und Ideologie im frühen Zionismus. Sie wurde mit zahlreichen Literaturpreisen wie zuletzt dem Chamisso-Preis (2025) ausgezeichnet. Ihr neuer Roman „Toxibaby“ erscheint im Verlag Kiepenheuer&Witsch.

🐾 Ulrich Gutmair ist Kulturredakteur der taz, Autor und moderiert diesen taz Talk. Er hat Geschichte und Publizistik studiert.

Literarischer Frühjahrsimpuls​ ​ ​ Verpassen Sie keinen taz Talk während der Buchmesse Leipzig – vor Ort oder im Stream. Aktuelle Informationen unter: taz.de/buchmesse

