taz Wahl Talk live in Stuttgart Özdemir oder CDU?

Nach 15 Jahren mit Winfried Kretschmann muss sich Baden-Württemberg einen neuen Ministerpräsidenten wählen. Ist der Ampel-Minister Cem Özdemir der logische Nachfolger der Kontinuität oder ist es höchste Zeit, dass die CDU wieder in die Villa Reitzenstein einzieht?

Veranstaltungsinformationen​ ​ Wann: Di., 03.03.2026, 17 Uhr Einlass: 16 Uhr Wo: Theaterhaus Stuttgart und im Livestream Siemensstr. 11 70469 Stuttgart Eintritt frei

Darüber diskutieren Finanzminister Danyal Bayaz (Die Grünen) und der Ex-Ministerpräsident Günther Oettinger (CDU) im Streitgespräch zur Landtagswahl von taz und KONTEXT: Wochenzeitung im Theaterhaus Stuttgart. Moderiert wird das Gespräch von Johanna Henkel-Waidhofer (KONTEXT) und Peter Unfried (taz). Als Experte wird Benno Stieber dabei sein, Landeskorrespondent der taz.

Oettinger berät den CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel, Bayaz ist Vertrauter von Özdemir, der eine steht für eine CDU, die sich 57 Jahre als selbstverständliche „Baden-Württemberg-Partei“ verstand, der andere will Grüne Politik „für die ganze Gesellschaft“ machen.

Doch die Goldenen Jahre für Baden-Württemberg könnten vorbei sein, die AfD wächst auch hier und Gewinne und Arbeitsplätze der Weltmarktführer schrumpfen. Beide Landesverbände sind zentral für die Zukunft der Bundesparteien: Die CDU-Baden-Württemberg war bis 2011 ein wichtiger Machtfaktor der Bundes-CDU, für die Grünen stellt sich die Frage, was ihnen bleibt, wenn Baden-Württemberg verloren ginge. Die Fragen liegen alle auf der Hand, die Antworten eher nicht.

Özdemir oder CDU – ein taz Wahl Talk mit:

🐾 Danyal Bayaz ist Finanzminister von Baden-Württemberg (Die Grünen), zuvor MdB. Er kommt aus Heidelberg.

🐾 Günther Oettinger ist Ex-Ministerpräsident von Baden-Württemberg (CDU) und war zehn Jahre EU-Kommissar. Er kommt aus Ditzingen.

🐾 Johanna Henkel-Waidhofer (KONTEXT) ist Expertin für baden-württembergische Landespolitik.

🐾 Benno Stieber ist Baden-Württemberg-Korrespondent der taz.

🐾 Peter Unfried ist Chefreporter der taz.

