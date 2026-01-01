taz Wahl Talk live in Stuttgart : Özdemir oder CDU?
Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) und Ex-Ministerpräsident Günther Oettinger (CDU) im Landtagswahl-Streitgespräch von taz und KONTEXT.
Nach 15 Jahren mit Winfried Kretschmann muss sich Baden-Württemberg einen neuen Ministerpräsidenten wählen. Ist der Ampel-Minister Cem Özdemir der logische Nachfolger der Kontinuität oder ist es höchste Zeit, dass die CDU wieder in die Villa Reitzenstein einzieht?
Wann: Di., 03.03.2026, 17 Uhr
Einlass: 16 Uhr
Wo: Theaterhaus Stuttgart und im Livestream
Siemensstr. 11
70469 Stuttgart
Eintritt frei
Darüber diskutieren Finanzminister Danyal Bayaz (Die Grünen) und der Ex-Ministerpräsident Günther Oettinger (CDU) im Streitgespräch zur Landtagswahl von taz und KONTEXT: Wochenzeitung im Theaterhaus Stuttgart. Moderiert wird das Gespräch von Johanna Henkel-Waidhofer (KONTEXT) und Peter Unfried (taz). Als Experte wird Benno Stieber dabei sein, Landeskorrespondent der taz.
Oettinger berät den CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel, Bayaz ist Vertrauter von Özdemir, der eine steht für eine CDU, die sich 57 Jahre als selbstverständliche „Baden-Württemberg-Partei“ verstand, der andere will Grüne Politik „für die ganze Gesellschaft“ machen.
Doch die Goldenen Jahre für Baden-Württemberg könnten vorbei sein, die AfD wächst auch hier und Gewinne und Arbeitsplätze der Weltmarktführer schrumpfen. Beide Landesverbände sind zentral für die Zukunft der Bundesparteien: Die CDU-Baden-Württemberg war bis 2011 ein wichtiger Machtfaktor der Bundes-CDU, für die Grünen stellt sich die Frage, was ihnen bleibt, wenn Baden-Württemberg verloren ginge. Die Fragen liegen alle auf der Hand, die Antworten eher nicht.
Özdemir oder CDU – ein taz Wahl Talk mit:
🐾 Danyal Bayaz ist Finanzminister von Baden-Württemberg (Die Grünen), zuvor MdB. Er kommt aus Heidelberg.
🐾 Günther Oettinger ist Ex-Ministerpräsident von Baden-Württemberg (CDU) und war zehn Jahre EU-Kommissar. Er kommt aus Ditzingen.
🐾 Johanna Henkel-Waidhofer (KONTEXT) ist Expertin für baden-württembergische Landespolitik.
🐾 Benno Stieber ist Baden-Württemberg-Korrespondent der taz.
🐾 Peter Unfried ist Chefreporter der taz.
Sie möchten vorab Fragen für diese Veranstaltung einreichen? Oder nach dem Gespräch Zuschauer:innen-Feedback geben? Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre Mail: taztalk@taz.de