50 Jahre Punk in Hannover Hey Ho! Let’s Go!

In diesem Jahr wird Punk 50. In der taz zu Gast sind Klaus Abelmann und Hollow Skai, zwei der Herausgeber des Jubiläumsbuchs „Hey Ho! Let’s Go! 50 Jahre Punk in Hannover“. Sie werden vortragen, wie die Toten Hosen einst bei Niedersachsens Ministerpräsident Ernst Albrecht zu Besuch waren und was bei einer Punk-Party des beliebten Kabarettisten Dietrich Kittner geschah (unter anderem fiel „Die Revolution“ von der Wand).

Veranstaltungsinformationen Wann: Di., 17.02.2026, 19:00 Uhr Einlass: 18:30 Uhr Wo: taz Kantine und im Livestream Friedrichstr. 21 10969 Berlin Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich. Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

Mit taz-Redakteur Ulrich Gutmair werden Skai und Abelmann darüber diskutieren, warum Punk in all den Jahren nichts von seiner Vitalität und Relevanz verloren hat, wie der Punk-Gedanke des Do-it-yourself gesiegt hat, wieso Frauen heute nicht mehr nur ein schmückendes Beiwerk von Bands sind, warum es immer noch auf die Haltung ankommt und die Chaostage kein Alleinstellungsmerkmal von Hannover mehr sind.

Zwischendurch werden David Spoo (Klischee) und Rod González (Die Ärzte) zu den Gitarren greifen und Punk-Hits aus Hannover und Hamburg zum Besten geben.

Ein taz Talk mit:

🐾 Klaus Abelmann ist ein deutscher Journalist und Publizist. Er war Herausgeber und Autor verschiedener Fanzines, darunter „Gegendarstellung“, „Khomeini“ und „MonoLogic“. Seit 1992 arbeitet er als Pressesprecher für die Region Hannover im Team Kommunikation.

🐾 Hollow Skai ist deutscher Journalist, Buchautor und Musikproduzent. Er studierte Germanistik und Politik in Hannover, gründete 1980 das Punklabel „No Fun Records“ und arbeitete u. a. als Chefredakteur des Magazins Schädelspalter sowie Kulturredakteur beim Stern. Heute lebt er als freier Journalist und Lektor in Hamburg.

🐾 Ulrich Gutmair ist Kulturredakteur der taz, Autor und moderiert diesen taz Talk. Er hat Geschichte und Publizistik studiert.

Und zwischendurch kommt Musik von:

🐾 David Spoo ist ein Punk‑Musiker aus Hannover, der seit den frühen 1980er‑Jahren in Bands wie „Kondensators“, „Klischee“, „Gay City Rollers“ und „Abstürzende Brieftauben“ aktiv ist.

🐾 Rod González ist Musiker, Bassist, Sänger und Multiinstrumentalist, bekannt als langjähriges Mitglied der deutschen Punkrock‑Band „Die Ärzte“.

