taz Talk meets Buchmesse Leipzig 2026 Ich möchte zurückgehen in der Zeit

Eine verdrängte SS-Familiengeschichte und die Frage, wie Erinnern und Vergessen weiterwirken ‒ Judith Hermann im taz Talk auf der Leipziger Buchmesse.

Judith Hermann folgt in ihrem Roman den Spuren ihres Großvaters, der während des Zweiten Weltkriegs für die SS im polnischen Radom stationiert war. Ausgehend von einer lange verleugneten Familiengeschichte verbindet sie autobiografisches Schreiben mit der Frage nach deutscher Erinnerung und dem Schweigen der Nachkriegsgenerationen.

Veranstaltungsinformationen

Wann: Fr., 20.03.2026, 12:30 Uhr

Wo: Halle 5 | G500

Leipziger Messe

Messe-Allee 1

04356 Leipzig

Eintritt frei

Für den Besuch der Veranstaltung ist ein gültiges Ticket für die Leipziger Buchmesse erforderlich. Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Da wir eine sehr begrenzte Platzkapazität vor Ort haben, bitten wir Sie, frühzeitig am Veranstaltungsort zu sein. Die Veranstaltung wird parallel live auf YouTube gestreamt.

Die Reise führt von Polen weiter nach Neapel zu ihrer Schwester und öffnet den Blick auf das fragile Verhältnis von Erinnern und Vergessen. In leisen, präzisen Zwischentönen spürt Judith Hermann den Leerstellen unserer Gesellschaft nach und zeigt, wie brüchige Lebensentwürfe auch Räume für unerwartete Schönheit eröffnen können.

Ich möchte zurückgehen in die Zeit – ein taz Talk im taz Studio auf der Leipziger Buchmesse mit:

🐾 Judith Hermann ist eine vielfach ausgezeichnete Autorin, u. a. mit dem Kleist-Preis, dem Friedrich-Hölderlin-Preis, dem Bremer Literaturpreis und dem Wilhelm-Raabe-Literaturpreis. Ihr neuester Roman „Ich möchte zurückgehen in der Zeit“ erscheint Ende Februar im S.FISCHER Verlage.

🐾 Klaus Hillenbrand ist Redakteur der taz, Buchautor und moderiert diesen Talk.

Literarischer Frühjahrsimpuls

Verpassen Sie keinen taz Talk während der Buchmesse Leipzig – vor Ort oder im Stream. Aktuelle Informationen unter: taz.de/buchmesse

Beteiligen sie sich:

Sie möchten vorab Fragen für diese Veranstaltung einreichen? Oder nach dem Gespräch Zuschauer:innen-Feedback geben? Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre Mail: taztalk@taz.de

