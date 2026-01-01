taz Talk meets Buchmesse Leipzig 2026 Ich möchte zurückgehen in der Zeit

Judith Hermann folgt in ihrem Roman den Spuren ihres Großvaters, der während des Zweiten Weltkriegs für die SS im polnischen Radom stationiert war. Ausgehend von einer lange verleugneten Familiengeschichte verbindet sie autobiografisches Schreiben mit der Frage nach deutscher Erinnerung und dem Schweigen der Nachkriegsgenerationen.

Veranstaltungsinformationen Wann: Fr., 20.03.2026, 12:30 Uhr Wo: Halle 5 | G500 Leipziger Messe Messe-Allee 1 04356 Leipzig ---------------------------------------- Eintritt frei ---------------------------------------- Für den Besuch der Veranstaltung ist ein gültiges Ticket für die Leipziger Buchmesse erforderlich. Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Da wir eine sehr begrenzte Platzkapazität vor Ort haben, bitten wir Sie, frühzeitig am Veranstaltungsort zu sein. Die Veranstaltung wird parallel live auf YouTube gestreamt.

Die Reise führt von Polen weiter nach Neapel zu ihrer Schwester und öffnet den Blick auf das fragile Verhältnis von Erinnern und Vergessen. In leisen, präzisen Zwischentönen spürt Judith Hermann den Leerstellen unserer Gesellschaft nach und zeigt, wie brüchige Lebensentwürfe auch Räume für unerwartete Schönheit eröffnen können.

Ich möchte zurückgehen in die Zeit – ein taz Talk im taz Studio auf der Leipziger Buchmesse mit:

🐾 Judith Hermann ist eine vielfach ausgezeichnete Autorin, u. a. mit dem Kleist-Preis, dem Friedrich-Hölderlin-Preis, dem Bremer Literaturpreis und dem Wilhelm-Raabe-Literaturpreis. Ihr neuester Roman „Ich möchte zurückgehen in der Zeit“ erscheint Ende Februar im S.FISCHER Verlage.

🐾 Klaus Hillenbrand ist Redakteur der taz, Buchautor und moderiert diesen Talk.

Literarischer Frühjahrsimpuls Verpassen Sie keinen taz Talk während der Buchmesse Leipzig – vor Ort oder im Stream. Aktuelle Informationen unter: taz.de/buchmesse

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung