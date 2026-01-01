taz Talk meets Buchmesse Leipzig 2026 Die Schuldlosen

Iris und Relja kehren mit ihrer Mutter in das zerstörte Haus im Grenzland zu Bosnien zurück. Das Dorf ist verlassen, die Landschaft offen und verwundet. Gemeinsam mit dem Nachbarsjungen Nino streifen die Geschwister durch die Gegend, baden im Fluss, verbringen Tage zwischen Stillstand und Neugier. Körper werden erkundet: Iris den eigenen und den von Nino, während Ninos Begehren dem Bruder gilt.

Veranstaltungsinformationen Wann: Sa., 21.03.2026, 15:30 Uhr Wo: Halle 5 | G500 Leipziger Messe Messe-Allee 1 04356 Leipzig ---------------------------------------- Eintritt frei --------------------------------------- Für den Besuch der Veranstaltung ist ein gültiges Ticket für die Leipziger Buchmesse erforderlich. Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Da wir eine sehr begrenzte Platzkapazität vor Ort haben, bitten wir Sie, frühzeitig am Veranstaltungsort zu sein. Die Veranstaltung wird parallel live auf YouTube gestreamt.

Zwischen den Dreien entsteht eine enge, fragile Verbindung. Diese Konstellation löst sich auf, als Nino und Relja fortgehen. Iris bleibt zurück. Ihr Leben verlagert sich in Durchgangsorte: Kneipen, Lkw-Kabinen, Rückbänke von Autos. In diesen Zwischenräumen ringt Iris um Selbstbestimmung, ohne Pathos, ohne Schutz. Sie behauptet sich in einer Welt, die zerstört ist, äußerlich wie innerlich.

In „Die Schuldlosen“ zeichnet Ena Katarina Haler das Porträt einer jungen Frau, die sich weder anpasst noch zerbricht. Der Roman erzählt von Rebellion und Selbstermächtigung – und von dem Versuch, auf den Ruinen der Väter eine eigene Zukunft zu formen.

Die Schuldlosen – ein taz Talk im taz Studio auf der Leipziger Buchmesse mit:

🐾 Ena Katarina Haler studierte Architektur und Stadtplanung und arbeitet am Institut für Kunstgeschichte in Zagreb. Neben ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit schreibt sie regelmäßig für die Wochenzeitung Express über Architektur, Stadterbe, Literatur und Film. Ihr Debütroman „Nadohvat“ (2019) wurde mehrfach ausgezeichnet. Ihr neuer Roman „Die Schuldlosen“ erscheint im Folio Verlag.

🐾Doris Akrap moderiert diesen Talk. Sie ist seit 2008 Redakteurin und Kolumnistin bei der taz. Nebenbei ist sie auch Autorin, Publizistin, Moderatorin und Boardmitglied im PEN Berlin.

Verpassen Sie keinen taz Talk während der Buchmesse Leipzig – vor Ort oder im Stream.

