taz Talk meets Buchmesse Leipzig 2026 Meinungsfreiheit

Was darf man heute noch sagen? Kaum ein Grundrecht ist so umkämpft wie die Meinungsfreiheit. Neue Gesetze und Paragrafen haben sie in den letzten Jahren spürbar eingeschränkt – auch im Netz. Aussagen, die früher erlaubt waren, können heute strafbar sein.

Der Jurist und Journalist Ronen Steinke zeigt, wo die Grenzen der Meinungsfreiheit inzwischen verlaufen und warum Verbote selten überzeugen. Wer entscheidet, was als „Hass und Hetze“ gilt? Warum sind manche provozierenden Sätze strafbar, während offen rassistische Parolen erlaubt bleiben?

Ein Buch über Zensur, Strafrecht und demokratische Streitkultur – und ein Plädoyer dafür, mehr Meinungsfreiheit zu wagen und Debatten auszuhalten.

Meinungsfreiheit: Wie Polizei und Justiz unser Grundrecht einschränken und wie wir es verteidigen – ein taz Talk im taz Studio auf der Leipziger Buchmesse mit:

🐾 Ronen Steinke ist promovierter Jurist, Journalist und Leitender Redakteur der Süddeutschen Zeitung. Er studierte Jura und Kriminologie und arbeitete unter anderem in Anwaltskanzleien, in einem Jugendgefängnis sowie beim UN-Jugoslawientribunal in Den Haag. Sein neues Buch „Meinungsfreiheit“ erscheint Ende Februar im Berlin Verlag.

🐾 Jan Feddersen moderiert diesen taz Talk, er ist taz-Redakteur für besondere Aufgaben sowie Kurator der taz Talks und des taz lab

