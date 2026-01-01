piwik no script img

taz Talk meets Buchmesse Leipzig 2026 Meinungsfreiheit

Wie steht es um die freie Meinungsäußerung und welche Maßnahmen müssen jetzt ergriffen werden ‒ Ronen Steinke im taz Talk auf der Leipziger Buchmesse.

Das Bild zeigt eine Collage: Zu sehen ist der Autor Ronen Steinke und das Cover seines neuen Buches vor rosa Hintergrund.
Ronen Steinke präsentiert ein fundiertes Plädoyer für die Meinungsfreiheit Foto: Tobias Kruse | Berlin Verlag

Was darf man heute noch sagen? Kaum ein Grundrecht ist so umkämpft wie die Meinungsfreiheit. Neue Gesetze und Paragrafen haben sie in den letzten Jahren spürbar eingeschränkt – auch im Netz. Aussagen, die früher erlaubt waren, können heute strafbar sein.

Veranstaltungsinformationen

Wann: Do., 19.03.2026, 11:45 Uhr

Wo: Halle 5 | G500

Leipziger Messe

Messe-Allee 1

04356 Leipzig

Eintritt frei

Für den Besuch der Veranstaltung ist ein gültiges Ticket für die Frankfurter Buchmesse erforderlich. Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Da wir eine sehr begrenzte Platzkapazität vor Ort haben, bitten wir Sie, frühzeitig am Veranstaltungsort zu sein. Die Veranstaltung wird parallel live auf YouTube gestreamt.

Der Jurist und Journalist Ronen Steinke zeigt, wo die Grenzen der Meinungsfreiheit inzwischen verlaufen und warum Verbote selten überzeugen. Wer entscheidet, was als „Hass und Hetze“ gilt? Warum sind manche provozierenden Sätze strafbar, während offen rassistische Parolen erlaubt bleiben?

Ein Buch über Zensur, Strafrecht und demokratische Streitkultur – und ein Plädoyer dafür, mehr Meinungsfreiheit zu wagen und Debatten auszuhalten.

Meinungsfreiheit: Wie Polizei und Justiz unser Grundrecht einschränken und wie wir es verteidigen – ein taz Talk im taz Studio auf der Leipziger Buchmesse mit:

🐾 Ronen Steinke ist promovierter Jurist, Journalist und Leitender Redakteur der Süddeutschen Zeitung. Er studierte Jura und Kriminologie und arbeitete unter anderem in Anwaltskanzleien, in einem Jugendgefängnis sowie beim UN-Jugoslawientribunal in Den Haag. Sein neues Buch „Meinungsfreiheit“ erscheint Ende Februar im Berlin Verlag.

🐾 Jan Feddersen moderiert diesen taz Talk, er ist taz-Redakteur für besondere Aufgaben sowie Kurator der taz Talks und des taz lab

Literarischer Frühjahrsimpuls

Verpassen Sie keinen taz Talk während der Buchmesse Leipzig – vor Ort oder im Stream. Aktuelle Informationen unter: taz.de/buchmesse

Beteiligen Sie sich:

Sie möchten vorab Fragen für diese Veranstaltung einreichen? Oder nach dem Gespräch Zuschauer:innen-Feedback geben? Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre Mail: taztalk@taz.de

