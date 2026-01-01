taz Talk meets Buchmesse Leipzig 2026 Mit der AfD leben?

In ländlichen Gebieten, Kleinstädten und Dörfern ist die politische „Brandmauer“-Diskussion der Landtagswahlen diesen Jahres von der Realität des Alltags gegendargestellt: Man lebt mit AfD-Wählern in der gleichen Nachbarschaft, trifft sie in den gleichen Vereinen, Schulen, Kneipen. Im Osten sind sie häufig schon in der Mehrheit.

Wann: Do, 19. März 2026, 19:30 Uhr Wo: Galerie KUB Kantstr. 18 04275 Leipzig

Wie geht das, wie gehen beide Seiten damit um und wie stärkt man in dieser Konstellation die liberale Demokratie? Das fragen wir die CDU-Politikerin Nora Zabel aus Mecklenburg-Vorpommern, die Soziologin Katja Salomo aus Sachsen und den Grünen-Gründer Lukas Beckmann, der in Brandenburg lebt.

🐾 NORA ZABEL, Jahrgang 1996, ist CDU-Politikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bundestag. Sie ist in Mecklenburg-Vorpommern geboren und aufgewachsen. Gerade erschienen: Vereint in Zerrissenheit. Die ostdeutsche Generation Z zwischen zwei Welten (Droemer HC 2025).

🐾 DR. KATJA SALAMO, Jahrgang 1986, Soziologin, Expertin für Rechtsextremismus, Stadt-Land- und Mann-Frau-Unterschiede. Aufgewachsen in einer Kleinstadt in Ostsachsen.

🐾 LUKAS BECKMANN, Jahrgang 1950, Diplomsoziologe und Gründer der Partei Die Grünen. Lebt und engagiert sich in einem brandenburgischen Dorf im Landkreis Oberhavel.

🐾 PETER UNFRIED moderiert diesen Talk. Er ist taz-Chefreporter und taz-FUTURZWEI-Chefredakteur.

Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Klimabuchmesse e.V. statt.