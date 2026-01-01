piwik no script img

taz Talk meets Buchmesse Leipzig 2026 Mit der AfD leben?

Weiterdenken live zu den Landtagswahlen im Osten: Nora Zabel, Katja Salamo und Lukas Beckmann im taz FUTURZWEI-Gespräch mit Peter Unfried

Das Bild zeigt eine Collage. Darauf zu sehen: Nora Zabel, Katja Salamo & Lukas Beckmann
Nachbarschaft statt Brandmauer: Wie Demokratie im Alltag mit AfD-Mehrheiten bestehen kann Foto: Anne Ackermann | Anne Günther | André Wunstorf

In ländlichen Gebieten, Kleinstädten und Dörfern ist die politische „Brandmauer“-Diskussion der Landtagswahlen diesen Jahres von der Realität des Alltags gegendargestellt: Man lebt mit AfD-Wählern in der gleichen Nachbarschaft, trifft sie in den gleichen Vereinen, Schulen, Kneipen. Im Osten sind sie häufig schon in der Mehrheit.

Wann: Do, 19. März 2026, 19:30 Uhr

Wo: Galerie KUB

Kantstr. 18

04275 Leipzig

Eintritt frei

Für den Besuch der Veranstaltung ist ein gültiges Ticket für die Leipziger Buchmesse erforderlich. Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Da wir eine sehr begrenzte Platzkapazität vor Ort haben, bitten wir Sie, frühzeitig am Veranstaltungsort zu sein. Die Veranstaltung wird parallel live auf YouTube gestreamt.

Wie geht das, wie gehen beide Seiten damit um und wie stärkt man in dieser Konstellation die liberale Demokratie? Das fragen wir die CDU-Politikerin Nora Zabel aus Mecklenburg-Vorpommern, die Soziologin Katja Salomo aus Sachsen und den Grünen-Gründer Lukas Beckmann, der in Brandenburg lebt.

🐾 NORA ZABEL, Jahrgang 1996, ist CDU-Politikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bundestag. Sie ist in Mecklenburg-Vorpommern geboren und aufgewachsen. Gerade erschienen: Vereint in Zerrissenheit. Die ostdeutsche Generation Z zwischen zwei Welten (Droemer HC 2025).

🐾 DR. KATJA SALAMO, Jahrgang 1986, Soziologin, Expertin für Rechtsextremismus, Stadt-Land- und Mann-Frau-Unterschiede. Aufgewachsen in einer Kleinstadt in Ostsachsen.

🐾 LUKAS BECKMANN, Jahrgang 1950, Diplomsoziologe und Gründer der Partei Die Grünen. Lebt und engagiert sich in einem brandenburgischen Dorf im Landkreis Oberhavel.

🐾 PETER UNFRIED moderiert diesen Talk. Er ist taz-Chefreporter und taz-FUTURZWEI-Chefredakteur.

