Digitales Lesen Die taz App auf allen Lesegeräten erklärt

Für die digitale Nutzung der taz stellen wir Ihnen drei unterschiedliche Geräte zu Verfügung: zwei Tablets fürs digitale Zeitunglesen und einen eBook Reader. Damit die Inbetriebnahme Ihres Geräts reibungslos verläuft und Sie eine gute Leseerfahrung haben, bieten wir im Folgenden für jedes der drei Geräte eine Anleitung zur Installation und Benutzung der taz App – für iPad, Samsung und PocketBook.

Anleitung taz App für iPad

Das iPad bietet sich für Leser*innen an, die sich bereits in der Welt von Apple bewegen, also zum Beispiel ein iPhone besitzt oder ein MacBook. Der Umgang mit Apple-Geräten ist dann schon vertraut, die Kompatibilität mit den anderen digitalen Endgeräten gegeben.

Anleitung taz App für Samsung

Wer bislang Geräte mit Android-Betriebssystem genutzt hat (was die meisten Handy-User*innen tun), wird mit diesem Samsung-Tablet sehr schnell vertraut werden. Aber auch Abonnent*innen ohne Erfahrung mit Smartphones werden mit diesem Gerät gut zurechtkommen – bei Fragen helfen wir selbstverständlich.

Anleitung taz auf dem PocketBook

Wer schon einmal einen eReader genutzt hat, kennt die Navigation und Darstellungsweise. Für diese Nutzer*innen empfehlen wir das PocketBook Era color. Mit diesem Gerät können neben der taz auch alle eBooks genutzt werden, die elektronische Ausleihe aus Bibliotheken ist möglich.