piwik no script img

Digitales Lesen Die taz App auf allen Lesegeräten erklärt

Alle Anleitungen zur Bedienung von Endgeräten für's digitale Lesen der taz finden Sie hier.

Die Nutzung der digitalen taz ist einfach und die Bedienung und Navigation in der taz App intuitiv Foto: taz | Ben Kilb

Für die digitale Nutzung der taz stellen wir Ihnen drei unterschiedliche Geräte zu Verfügung: zwei Tablets fürs digitale Zeitunglesen und einen eBook Reader. Damit die Inbetriebnahme Ihres Geräts reibungslos verläuft und Sie eine gute Leseerfahrung haben, bieten wir im Folgenden für jedes der drei Geräte eine Anleitung zur Installation und Benutzung der taz App – für iPad, Samsung und PocketBook.

Anleitung taz App für iPad

Das iPad bietet sich für Leser*innen an, die sich bereits in der Welt von Apple bewegen, also zum Beispiel ein iPhone besitzt oder ein MacBook. Der Umgang mit Apple-Geräten ist dann schon vertraut, die Kompatibilität mit den anderen digitalen Endgeräten gegeben.

Anleitung taz App für Samsung

Wer bislang Geräte mit Android-Betriebssystem genutzt hat (was die meisten Handy-User*innen tun), wird mit diesem Samsung-Tablet sehr schnell vertraut werden. Aber auch Abonnent*innen ohne Erfahrung mit Smartphones werden mit diesem Gerät gut zurechtkommen – bei Fragen helfen wir selbstverständlich.

Anleitung taz auf dem PocketBook

Wer schon einmal einen eReader genutzt hat, kennt die Navigation und Darstellungsweise. Für diese Nutzer*innen empfehlen wir das PocketBook Era color. Mit diesem Gerät können neben der taz auch alle eBooks genutzt werden, die elektronische Ausleihe aus Bibliotheken ist möglich.

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen