Tour zur Seitenwende Berlin 13.10. Wie berichten über Nahost?

Die Debatte über verantwortungsvolle Berichterstattung über den Krieg in Gaza ist in vollem Gange. Es geht um Begriffe, Sichtbarkeit und Ausgewogenheit. Können Medien es „richtig“ machen?

Ein Haus in Gaza-Stadt, das vom israelischen Militär zerstört wurde. Foto: Omar Ashtawy/APA Images

taz Seitenwende| „Genozid“ oder „Krieg gegen den Terror“? Kaum ein anderes Thema entzweit die öffentliche Debatte derzeit so sehr wie die Offensive des israelischen Militärs im Gazastreifen nach dem Hamas-Überfall vom 7. Oktober 2023. Auch in der taz-Redaktion wird diskutiert und gerungen: um Formulierungen, den Fokus der Berichterstattung, die Gewichtung von Stimmen und Themen.

Veranstaltungsinformationen

Wann: Mo., 13.10.2025

Ab 17 Uhr: Hilfe beim digitalen Lesen

Ab 19 Uhr: Podiumsdiskussion

Wo: taz Kantine, Friedrichstr. 21, 10969 Berlin

Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich.

Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über das unten aufgeführte Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

Wie also sieht eine verantwortungsvolle Berichterstattung aus, in der taz wie bei anderen Medien? Welche Erzählungen prägen die öffentliche Wahrnehmung – und was bedeutet das für öffentliche Debatten in Deutschland, für jüdisches und muslimisches Leben hierzulande, wie in Israel und Palästina?

Eine Veranstaltung mit:

🐾 Demian von Osten, Außenpolitik-Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio.

🐾 Dylan Daniel Böhmer, Senior Editor bei WELT und WELT AM SONNTAG.

🐾 Lisa Schneider, Redakteurin für Westasien und Nordafrika im Auslandsressort der taz.

🐾 Ulrike Winkelmann, Chefredakteurin der taz.

Die Seitenwende – was dahinter steckt

Die werktägliche taz erscheint am 17. Oktober 2025 zum letzten Mal gedruckt – danach als ePaper. Die wochentaz gibt es weiter gedruckt und als ePaper. Sie haben Fragen zur Seitenwende, Probleme bei der Nutzung der App und könnten Hilfe gebrauchen? Kommen Sie doch schon früher zur Veranstaltung!

Sie brauchen Hilfe beim digitalen Lesen?

Ab 17 Uhr helfen wir bei Problemen und Fragen zur Nutzung von App und ePaper. Bitte bringen Sie dazu Ihr Endgerät mit und halten Ihre Zugangsdaten für den App Store sowie Ihre Mailadresse bereit. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

