Im Gespräch mit Hanno Sauer : Klasse oder: Wie es zu Oben und Unten kommt
Keine Frage: Wo jemand in der Klassenhierarchie steht, scheint leicht schon am Äußeren zu erkennen. Wie genau - darüber gibt Hanno Sauer, Philosoph an der Universität Utrecht, im taz Talk Auskunft.
Klassen durchdringen das gesamte Leben, auch wenn das fast nur noch Linke so sehen wollen: unsere Werte, unsere Gefühle, unsere Freundschaften und Beziehungen, unseren Geschmack und unseren Lebensstil, unseren Beruf und unsere Finanzen.
"Klasse" drückt sich nicht nur objektiv in einer materiellen Position aus - sie zeigt sich über alles, was ihr äußerlich ist: Status- und Materialfragen. Klasse, das ist ein ein Thema, das fast alle beschäftigt, aller Phantasie beschäftigt. Hanno Sauer, Philosoph an der Universität Utrecht, untersucht in seinem neuen Buch, woher unsere Vorstellungen von Klasse und Status rühren, wie sie unsere Gesellschaft prägen und wie viele Klassen es eigentlich genau gibt.
🐾 Hanno Sauer ist Professor für Philosophie am Institut für Philosophie und Religionswissenschaft der Universität Utrecht. Er unterrichtet Ethik, Metaethik und politische Philosophie.
🐾 Jan Feddersen, taz-Redakteur für besondere Aufgaben sowie Kurator der taz Talks und des taz lab, moderiert diesen Talk.
