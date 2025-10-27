piwik no script img

Im Gespräch mit Hanno Sauer Klasse oder: Wie es zu Oben und Unten kommt

Keine Frage: Wo jemand in der Klassenhierarchie steht, scheint leicht schon am Äußeren zu erkennen. Wie genau - darüber gibt Hanno Sauer, Philosoph an der Universität Utrecht, im taz Talk Auskunft.

Auf dem Bild ist eine Bildccollage zu sehen: Der Autor Hanno Sauer neben dem Cover seines Buches „Klasse: Die Entstehung von Oben und Unten“ vor einem hellgrauen Hintergrund
Hanno Sauer gibt am 27.10. Antworten auf Fragen und Vorstellungen zu Klassenhierarchien Foto: Elisa Prodöhl l piper Verlag

Klassen durchdringen das gesamte Leben, auch wenn das fast nur noch Linke so sehen wollen: unsere Werte, unsere Gefühle, unsere Freundschaften und Beziehungen, unseren Geschmack und unseren Lebensstil, unseren Beruf und unsere Finanzen.

"Klasse" drückt sich nicht nur objektiv in einer materiellen Position aus - sie zeigt sich über alles, was ihr äußerlich ist: Status- und Materialfragen. Klasse, das ist ein ein Thema, das fast alle beschäftigt, aller Phantasie beschäftigt. Hanno Sauer, Philosoph an der Universität Utrecht, untersucht in seinem neuen Buch, woher unsere Vorstellungen von Klasse und Status rühren, wie sie unsere Gesellschaft prägen und wie viele Klassen es eigentlich genau gibt.

Veranstaltungsinformationen

Wann: Mo., 27.10.2025, 18:00 Uhr

Wo: hier im Livestream

Zu Gast:

🐾 Hanno Sauer ist Professor für Philosophie am Institut für Philosophie und Religionswissenschaft der Universität Utrecht. Er unterrichtet Ethik, Metaethik und politische Philosophie.

🐾 Jan Feddersen, taz-Redakteur für besondere Aufgaben sowie Kurator der taz Talks und des taz lab, moderiert diesen Talk.

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Beteiligen Sie sich

Sie möchten vorab Fragen für diese Veranstaltung einreichen? Oder nach dem Gespräch Zuschauer:innen-Feedback geben? Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre Mail: taztalk@taz.de.

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen