Tour zur Seitenwende Leipzig 18.09. Wie weit muss Antifaschismus gehen?

taz Seitenwende| Derzeit sitzen so viele junge Antifaschist*innen in Haft wie lange nicht – weil ihnen vorgeworfen wird, auch mit Gewalt gegen Rechtsextreme vorgegangen zu sein. In Ungarn ist deshalb Maja T. seit mehr als einem Jahr inhaftiert, es drohen 24 Jahre Haft. Die Leipzigerin Lina E. sitzt eine fünfjährige Haftstrafe ab. Einem guten Dutzend weiterer Antifaschist*innen stehen demnächst Prozesse in Dresden und Düsseldorf bevor. War ihr Weg der richtige? Und wenn nein, welcher ist es dann?

Veranstaltungsinformationen Wann: Do., 18.09.2025 Ab 17 Uhr: Hilfe bei Fragen zum taz-Abo und dem digitalen Lesen Ab 19 Uhr: Podiumsdiskussion Wo: UT Connewitz, Wolfgang-Heinze-Str. 12a 04277 Leipzig Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich. Bitte nutzen Sie dafür das Reservierungstool von Pretix weiter unten.

Eine Veranstaltung mit:

🐾 Wolfram Jarosch ist Biologie- und Chemielehrer in Jena und der Vater von Maja T.

🐾 Juliane Nagel ist Abgeordnete für Die LINKE im Sächsischen Landtag

🐾 Anne Fromm leitet bei der taz das Ressort Reportage und Recherche

🐾 Konrad Litschko ist taz-Redakteur im Ressort Reportage und Recherche

Die Seitenwende – was dahinter steckt Die werktägliche taz erscheint am 17. Oktober 2025 zum letzten Mal gedruckt – danach als ePaper. Die wochentaz gibt es weiter gedruckt und als ePaper. Sie haben Fragen zur Seitenwende, Probleme bei der Nutzung der App und könnten Hilfe gebrauchen? Kommen Sie doch schon früher zur Veranstaltung!

Sie brauchen Hilfe beim digitalen Lesen?

Ab 17 Uhr helfen wir bei Problemen und Fragen zur Nutzung von App und ePaper. Bitte bringen Sie dazu Ihr Endgerät mit und halten Ihre Zugangsdaten für den App Store sowie Ihre Mailadresse bereit. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!