taz Talk der Panter Stiftung Brennpunkt Amazonien

Wie verteidigen sich lokale Gemeinschaften und Indigene in Amazonien gegen Landräuber, Holzfäller und Goldgräber? Welche Auswirkungen hat die im November stattfindende Weltklimakonferenz COP30 auf die brasilianische Gastgeberstadt Belém und ihre Umgebung? Welche Rolle spielt die Organisierte Kriminalität beim sich ausbreitenden Bergbau und der Entwaldung in der Amazonas-Region? Und unter welchen Bedingungen arbeiten die Kol­le­g*in­nen an der Frontlinie der Klimakrise überhaupt?

Mit diesen und weiteren Fragen haben sich 10 Jour­na­lis­t*in­nen aus 8 Ländern Amazoniens im Rahmen des Klimaworkshops Green Panter Amazonia der taz Panter Stiftung in einer Reihe von Webinaren auseinandergesetzt – und dazu auch Artikel verfasst. Ein Teil der Texte wird am 12. September in einer 8-seitigen Beilage in der taz veröffentlicht – auf taz.de können sie auch online gelesen werden.

Veranstaltungsinformation Wann: Mi., 17.09.25, 19:00 Uhr Einlass: 18:30 Uhr Wo: taz Kantine und hier im Livestream. Friedrichstr. 21 10969 Berlin Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich. Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über das unten aufgeführte Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos.

Mitte September kommen die Kol­le­g*in­nen aus Lateinamerika für eine abschließende Projektwoche nach Berlin – und wir laden drei von ihnen für eine öffentliche Debatte auf die Bühne der taz Kantine ein.

Die Veranstaltung wird aus dem Spanischen und Englischen ins Deutsche übersetzt.

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung JavaScript ist in Ihrem Browser deaktiviert. Um unseren Ticketshop ohne JavaScript aufzurufen, klicken Sie bitte hier

🐾 Fábia Sepêda aus Belém, Brasilien, ist Moderatorin des Morgenjournals „Bom Dia Pará“ und Reporterin bei TV Liberal.

🐾 Aramís Castro aus Cusco, Peru, ist für das Investigativmedium OjoPúblico tätig.

🐾 Euritha Tjan A Way aus Paramaribo, Suriname, arbeitet für die Tageszeitung De Ware Tijd.

🐾 Bernd Pickert moderiert den Talk. Er ist Lateinamerika- und USA-Redakteur der taz.