piwik no script img

9. Oktober um 12 Uhr auf ByteFM Bastion, Disko, Kontrolle

Im LMd-Mixtape auf ByteFM schlägt unser Moderator Dirk Domin regelmäßig den Bogen von der Politik zur Musik – informativ, assoziativ, diplomatique.

Zu sehen ist eine aufgeschlagene Zeitung, hinter der Musiknoten in die Luft flattern.
Musikalische Assoziationen am Puls der Zeit: immer international und aus dem Untergrund Illustration: Greta Cazzola

Einmal im Monat berichtet Le Monde diplomatique, die weltweit größte Montatszeitung für internationale Politik, über die Wirklichkeit vor allem in jenen Ländern und Weltregionen, die weniger im Fokus der Aufmerksamkeit stehen. Im ByteFM-Mixtape der Le Monde diplomatique schlägt unser Moderator Dirk Domin den Bogen von der Politik zur Musik – informativ, assoziativ, diplomatique.

Grafik mit Kassette auf LMd-blauem Hintergrund
Schalten Sie sich zu!

Alle vier Wochen, immer am zweiten Donnerstag im Monat, dem Erscheinungstag der Zeitung, von 12 bis 13 Uhr bei ByteFM.

Die nächste Sendung läuft am Donnerstag, den 9. Oktober, um 12 Uhr auf ByteFM. Darum geht es:

■ Côte d´Ivoire ist die letzte Bastion Frankreichs in Afrika. Umso wichtiger, dass es einen musikalischen „African Train“ von Rude und Mr. Hands gibt, der den Kontinent verbindet.

■ Und zur „Erfindung der Disko“ gibt es Musik aus dem Erfindungsland der Disko – von Cristalli Liquidi aus Italien.

■ Der Comic handelt von Kontrollverlust und dazu gibt es ein passendes, sehr berühmtes Stück von Joy Division.

Hier können Sie den Live-Stream von ByteFM anhören:

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung