9. Oktober um 12 Uhr auf ByteFM : Bastion, Disko, Kontrolle
Im LMd-Mixtape auf ByteFM schlägt unser Moderator Dirk Domin regelmäßig den Bogen von der Politik zur Musik – informativ, assoziativ, diplomatique.
Einmal im Monat berichtet Le Monde diplomatique, die weltweit größte Montatszeitung für internationale Politik, über die Wirklichkeit vor allem in jenen Ländern und Weltregionen, die weniger im Fokus der Aufmerksamkeit stehen. Im ByteFM-Mixtape der Le Monde diplomatique schlägt unser Moderator Dirk Domin den Bogen von der Politik zur Musik – informativ, assoziativ, diplomatique.
Alle vier Wochen, immer am zweiten Donnerstag im Monat, dem Erscheinungstag der Zeitung, von 12 bis 13 Uhr bei ByteFM.
Die nächste Sendung läuft am Donnerstag, den 9. Oktober, um 12 Uhr auf ByteFM. Darum geht es:
■ Côte d´Ivoire ist die letzte Bastion Frankreichs in Afrika. Umso wichtiger, dass es einen musikalischen „African Train“ von Rude und Mr. Hands gibt, der den Kontinent verbindet.
■ Und zur „Erfindung der Disko“ gibt es Musik aus dem Erfindungsland der Disko – von Cristalli Liquidi aus Italien.
■ Der Comic handelt von Kontrollverlust und dazu gibt es ein passendes, sehr berühmtes Stück von Joy Division.
Hier können Sie den Live-Stream von ByteFM anhören:
