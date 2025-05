Tour zur Seitenwende Freiburg 05.06. Bezahlbares Wohnen – unmöglich?

Bezahlbarer Wohnraum ist vielerorts Mangelware. Auch in Freiburg konkurrieren zahlreiche Gruppen um ein begrenztes Angebot. Studierende suchen günstige WG-Zimmer, obdachlose Menschen Unterkünfte an kalten Tagen und Familien Wohnungen mit einer ausreichenden Zimmerzahl.

Veranstaltungsinformationen Wann: Do., 05.06.2025 Ab 18 Uhr: Hilfe beim digitalen Lesen Ab 20 Uhr: Podiumsdiskussion Wo: FABRIK für Handwerk, Kultur und Ökologie Habsburgerstraße 9 79104 Freiburg Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich. Bitte nutzen Sie dafür das Reservierungstool von Pretix weiter unten.

Vor allem in den Städten gibt es bundesweit Probleme, für alle Menschen sozialverträglichen Wohnraum anzubieten. Die Zahl der Sozialwohnungen sinkt bundesweit, die Mietpreise steigen, die Baupreise auch und die Baugenehmigungen brechen ein. So wird das Thema Wohnen zum „sozialen Sprengstoff Nr. 1“, wie das Verbändebündnis Wohnungsbau es formuliert.

Doch was kann getan werden? Was muss die neue Bundesregierung leisten und welche Maßnahmen können konkret in Freiburg ergriffen werden? Über allem steht die Frage: Wie schaffen wir eine soziale Wohnungs- und Baupolitik?

Sie brauchen Hilfe beim digitalen Lesen?

Ab 18 Uhr helfen wir bei Problemen und Fragen zur Nutzung von App und ePaper. Bitte bringen Sie dazu Ihr Endgerät mit und halten Ihre Zugangsdaten für den App Store sowie Ihre Mailadresse bereit. Und für alle, die jetzt schon wissen, dass sie auch nach der Seitenwende ihr Abo behalten, haben wir ein Dankeschön-Paket. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Die Seitenwende – was dahinter steckt Die werktägliche taz erscheint am 17. Oktober 2025 zum letzten Mal gedruckt – danach als ePaper. Die wochentaz gibt es weiter gedruckt und als ePaper. Sie haben Fragen zur Seitenwende, Probleme bei der Nutzung der App und könnten Hilfe gebrauchen? Kommen Sie doch schon früher zur Veranstaltung!

Eine Veranstaltung mit:

🐾 Clemens Metz ist seit 2002 Geschäftsführer des Studierendenwerks Freiburg.

🐾 Helma Haselberger ist im Bauverein „Wem gehört die Stadt“ aktiv und aktuell für drei Mietshäuser-Syndikat-Projekte verantwortlich.

🐾 Martin Horn ist parteiloser Oberbürgermeister Freiburgs.

🐾 Simone Hahn leitet den Bereich Wohnungslosenhilfe der Diakonie Freiburg.

🐾 Jasmin Kalarickal moderiert diese Veranstaltung. Sie ist taz-Redakteurin im Inlandsressort und befasst sich schwerpunktmäßig mit den Themen Mieten und Wohnen.

