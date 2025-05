taz Talk mit D. Zylbersztajn-Lewandowski Soll sein Schulem I. & II.

Der deutsch-britische und jüdische Autor Daniel Zylbersztajn-Lewandowski hat in zwei Bänden die Geschichte seiner jüdisch und christlichen und zugleich jüdisch-polnischen Familie veröffentlicht.

Der erste Band ist eine Erzählung über die Schicksale seiner Vorfahr:innen vor und während des Holocausts. Im zweiten Band beschreibt er viele seiner eigenen Erfahrungen als Nachfahre von Holocaust-Überlebenden in Europa. Er fordert trotz der großen Herausforderungen, in denen bis in die heutige Zeit geht, den Versuch zum Kompromiss und Frieden und zur Versöhnung aufrecht zu halten: „Soll sein Schulem“ – Möge Frieden sein, nennt er es.

Daniel Zylbersztajn-Lewandowski wurde 1969 in München geboren, wo er bis zum 16. Lebensjahr lebte. Nach seinem Abitur in Israel zog er 1991 zum Studium nach London, wo er bis heute mit seiner Frau, einer kreolischen Sierra Leonerin, lebt, deren eigene Familie mit der Versklavung und Befreiung in den Amerikas zusammenhängt.

Etwa fünf Jahre lang arbeitete Zylbersztajn-Lewandowski auch für das israelisch-jüdische und palästinensische Friedensdorf Wahat-al Salam – Neve Schalom. Ein Jahr vor dem 7. Oktober 2023 wurde Daniel Opfer eines antisemitischen Angriffs vor seiner damaligen Synagoge, Jahre zuvor war es seine Frau, die von Rassisten in London niedergeschlagen wurde.

🐾 Daniel Zylbersztajn-Lewandowski ist seit 2012 in London für die taz im Einsatz. Er ist Autor der Bücher 'Soll sein Schulem I: Zores' und 'Soll sein Schulem II: Faroys!' (beide BoD 2025)

🐾 Jan Feddersen moderiert diesen taz Talk. Er ist taz-Redakteur, Kurator des taz lab und Autor verschiedener Bücher, etwa zur Identitätspolitik und zur Berliner Sonnenallee nach dem 7. Oktober.

