03.03.2025 30 Jahre LE MONDE diplomatique

Die deutschsprachige Ausgabe der renommierten Monatszeitschrift LE MONDE diplomatique wurde vor 30 Jahren von der taz und der Schweizer Wochenzeitung WoZ ins Leben gerufen.

Im Jubiläumsjahr präsentiert sich das Team von LMd aus Berlin und Zürich auf dem beliebten taz lab am 26. April 2025 mit vier Veranstaltungen im Berliner Besselpark:

Making Le Monde diplomatique: Am 12. Mai 1995 erschien die erste deutschsprachige Ausgabe von Le Monde diplomatique. Sie ist heute einer der ältesten unter den mittlerweile 36 internationalen Ausgaben in 27 Sprachen. Wie ist es zu dieser deutsch-französischen Ausgabe gekommen? Was hat sich in 30 Jahren gewandelt? Das Team von Le Monde diplomatique stellt die weltweit größte Monatszeitung für internationale Politik vor und freut sich über Fragen aus dem Publikum.

Weisse Hasen, arabische Cola und die letzte Wandertaube: Die letzte Seite von Le Monde diplomatique gehört dem avantgardistischen, kritischen Comic. Eigens für die Zeitung gezeichnet, werden hier Bildergeschichten erzählt, die Themen aus Politik und Alltag aufgreifen: meist frech, oft absurd, manchmal melancholisch. In diesem Jahr feiert die Comicseite von LMd ihren 20. Geburtstag. Anna Lerch, Redakteurin bei Le Monde diplomatique, befragt Karoline Bofinger zu ihrer Arbeit als Comic-Redakteurin.

Indien unter Modi: Die aufstrebende Wirtschaftsmacht Indien wird als „größte Demokratie der Welt“ bezeichnet. Doch das multireligiöse Land hat sich unter Premier Narendra Modi und seiner hindunationalistischen Partei BJP in den vergangenen 10 Jahren in einen autoritären Hindustaat verwandelt: Muslime werden Opfer von Hassverbrechen, politische Gegner werden kriminalisiert und die Spielräume von Presse und Zivilgesellschaft zusehends eingeengt. Die Demokratie ist bedroht wie nie. Aber es gibt viele Widerstände, und die sind stark und vielfältig. Diskussion in Englisch

Mit Debjani Bhattacharyya, Sarnath Banerjee und Dirk Wiemann

Moderation: Sven Hansen

Lügen mit Infografiken: 95 Prozent der von Impfgegnern auf Twitter verbreiteten Infografiken waren irreführend oder schlichtweg falsch. Bei den Befürwortern waren es 62 Prozent – so das Ergebnis einer Studie von 2023. Die offensichtliche Frage lautet: Stimmen diese Zahlen? Und die zweite: Was war denn eigentlich falsch? Eine skeptische Ausführung über Manipulation bei der visuellen Darstellung angeblich neutraler Zahlen – nicht nur in den sozialen Medien.

Mit Adolf Buitenhuis, der seit 2006 für Le Monde diplomatique Berlin den Atlas der Globalisierung betreut und gerade an der zehnten Ausgabe arbeitet.

