Tour zur Seitenwende am 20.2. in Bremen Die Bundestagswahl 2025 – ist hinterher alles anders?

Bei dieser Wahl ist vieles neu: Friedrich Merz hat noch nie regiert – will aber Kanzler werden. Die Mitte-Links Parteien SPD und Grüne suchen nach einem Mittel gegen den Rechtstrend. Die AfD wiederum könnte zweitstärkste Partei werden. Die Koalitionsoptionen sind begrenzt, Schwarz-Grün oder Schwarz-Rot wirken am wahrscheinlichsten. Oder gelingt der SPD eine Aufholjagd wie 2021?

Veranstaltungsinformationen Wann: Do., 20.2.2025 Ab 17 Uhr: Hilfe beim digitalen Lesen und Abo-Fragen Ab 19 Uhr: Podiumsdiskussion Anmeldung erforderlich (im Kasten weiter unten auf der Seite) Wo: KUKOON - Kulturzentrum Buntentorsteinweg 29-31 28201 Bremen ----------------------------------------------- Eintritt frei, wir freuen uns über Spenden für taz zahl ich ----------------------------------------------- Platzreservierung erforderlich Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über das unten aufgeführte Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. minHeightToScrollBackOnCloseReadmore){ setTimeout(function() { $el.closest('.module').style.scrollMarginTop = '47px'; $el.closest('.module').scrollIntoView({ block: 'start' }); }, readMoreAnimationTime); }; " class="link icon-link-wrapper textlink show_hide is-align-items-center is-flex mgt-medium typo-link-grey-onpage" :aria-expanded="show === true" aria-controls="accordion-panel-7l8ujpy0hfe" :class="{ 'show true': show === true, 'show false': show !== true }" id="accordion-header-7l8ujpy0hfe">

Etwas wahrscheinlicher wird das durch die gemeinsame Bundestags-Abstimmung von CDU und AfD in Sachen Migration. Die CDU scheint die Brandmauer einzureißen, was ihr die Kritik der potenziellen Koalitionspartner und der Ex-Kanzlerin einbringt. Doch hat das auch Folgen für die nächste Bundesregierung? Die taz diskutiert, was diese Entwicklungen bedeuten und was auf uns zukommt.

Sie brauchen Hilfe beim digitalen Lesen?

Ab 17 Uhr helfen wir bei Problemen und Fragen zur Nutzung von App und ePaper. Bitte bringen Sie dazu Ihr Endgerät mit und halten Ihre Zugangsdaten für den App Store sowie Ihre Mailadresse bereit. Und für alle, die jetzt schon wissen, dass sie auch nach der Seitenwende ihr Abo behalten, haben wir ein Dankeschön-Paket. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Die Seitenwende – was dahinter steckt Die werktägliche taz erscheint am 17. Oktober 2025 zum letzten Mal gedruckt – danach als ePaper. Die wochentaz gibt es weiter gedruckt und als ePaper. Sie haben Fragen zur Seitenwende, Probleme bei der Nutzung der App und könnten Hilfe gebrauchen? Kommen Sie doch schon früher zur Veranstaltung!

taz talk zur Seitenwende mit:

🐾 Ulrike Herrmann ist Wirtschaftsredakteurin der taz und Autorin mehrerer Bücher zum Thema Wirtschaft wie den Bestseller „Das Ende des Kapitalismus: Warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind – und wie wir in Zukunft leben werden” (erschienen im Verlag KiWi)

🐾 Stefan Reinecke arbeitet im Parlamentsbüro der taz mit den Schwerpunkten SPD und Linkspartei

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung JavaScript ist in Ihrem Browser deaktiviert. Um unseren Ticketshop ohne JavaScript aufzurufen, klicken Sie bitte hier

Beteiligen Sie sich

Sie möchten vorab Fragen für diese Veranstaltung einreichen? Oder nach dem Gespräch Zuschauer:innen-Feedback geben? Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre Mail: taztalk@taz.de