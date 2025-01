taz Talk meets Buchmesse Leipzig 2025 Russische Spezialitäten

Dimitrij Kapitelman neues Buch ist eine bittersüße und zutiefst politische Geschichte über Familie, Krieg und Verständigung.

Veranstaltungsinformationen Wann: Fr., 28.03.2025, 12:30 Uhr Wo: Halle 5 | G500 Leipziger Messe Messe-Allee 1 04356 Leipzig ---------------------------------------- Eintritt frei ---------------------------------------- Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Da wir eine sehr begrenzte Platzkapazität vor Ort haben, bitten wir Sie, frühzeitig am Veranstaltungsort zu sein. Die Veranstaltung wird parallel live auf YouTube gestreamt.

In Leipzig verkauft eine Familie aus Kyjiw russische Spezialitäten: Wodka, Pelmeni, SIM-Karten, Matrosenshirts. Doch seit dem Überfall auf die Ukraine hat das einst verbindende osteuropäische Gefühl Risse bekommen. Die Mutter steht auf Putins Seite, während ihr Sohn, der seine Mutter und die russische Sprache liebt, verzweifelt an der Realität zerbricht. Seine Reise zurück in die Ukraine mitten in Kriegszeiten ist alles andere als klug, aber sein einziger Weg, um die Mutter aus dem Sog russischer Propaganda zu befreien.

Kapitelman verbindet Tragik, Zärtlichkeit und Humor zu einem einzigartigen Roman über das, was Kriege zwischen Menschen und Generationen zerstören und zeigt auf, was dennoch bleibt.

Russische Spezialitäten – ein taz Talk im taz Studio auf der Leipziger Buchmesse mit:

🐾 Dimitrij Kapitelman, 1986 in Kyjiw geboren, kam im Alter von acht Jahren als „Kontingentflüchtling“ mit seiner Familie nach Deutschland. Er studierte Politikwissenschaft und Soziologie an der Universität Leipzig und absolvierte die Deutsche Journalistenschule in München. Heute arbeitet er als freier Journalist. Sein neues Buch erscheint am 18.02.2025 bei Hanser Literaturverlage.

🐾 Doris Akrap moderiert diesen taz Talk. Sie ist Ressortleiterin des Gesellschaftsteils der taz ist. Seit 2008 Redakteurin, Autorin und Kolumnistin der taz. Publizistin, Jurorin, Moderatorin, Boardmitglied im Pen Berlin.

