Gespräch mit Historiker Timothy Snyder Geschichte am Ende der Zeit

Die politische Zäsur der amerikanischen Präsidentschaftswahl wirft Fragen auf, die nicht nur die globale Sicherheit, sondern auch die Zukunft der Demokratie betreffen. Besonders relevant ist dies für Länder, in denen derzeit um Demokratie gekämpft wird, wie die Ukraine, die vor drei Jahren von Russland angegriffen wurde.

Veranstaltungsinformationen Wann: Sa., 01.02.2025, 18 Uhr Einlass: 17 Uhr Wo: taz Kantine Friedrichstr. 21 10969 Berlin ----------------------------------------------- Eintritt frei – die Veranstaltung findet auf English statt.

In seinem neuen Buch „Über Freiheit“ stellt der Historiker Timothy Snyder die ethische Perspektive von Freiheit und Demokratie in den Mittelpunkt und fordert zu aktivem Handeln auf. Mit der Moderatorin Kateryna Mishchenko wird Snyder über die gesellschaftspolitischen Prozesse in der Ukraine und den USA sowie über europäische Perspektiven sprechen.

Ein Gespräch mit:

🐾 Timothy Snyder ist Professor für Geschichte an der Yale University und Permanent Fellow am Institut für die Wissenschaft vom Menschen in Wien. Zu seinen Büchern, die in mehr als vierzig Sprachen übersetzt und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurden, gehören u.a. „Bloodlands“, „Der Weg in die Unfreiheit“ und „Über Tyrannei“.

🐾 Kateryna Mishchenko moderiert diesen taz Talk. Sie ist Schriftstellerin, Verlegerin und Übersetzerin. Sie ist Mitbegründerin und Herausgeberin des ukrainischen Verlags Medusa. Seit 2023 arbeitet sie als Referentin für die Ukraine in der Projektgruppe Mittel-, Ost- und Südosteuropa der Bundeszentrale für politische Bildung.

Dies ist eine Veranstaltung der Bundeszentrale für politische Bildung.