taz Klub in Dresden #gegenrechts – was können wir alle langfristig tun?

Wir kamen schon in Berlin, Hamburg, Köln und München zusammen, um zum Thema „#gegenrechts – Was können wir alle langfristig tun?“ zu diskutieren und Ideen auszutauschen, wie wir ins Handeln kommen können. Die Ergebnisse dieser Gespräche haben wir hier zusammengefasst.

Veranstaltungsinformationen Wann: Do., 05.12.24, 18.30 Uhr Einlass: 18 Uhr Wo: Zentralwerk Risaer Straße 32 01127 Dresden ----------------------------------------------- Eintritt frei ----------------------------------------------- Platzreservierung erforderlich Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über das unten aufgeführte Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos.

Nun kommen wir in den Osten und laden alle Interessierten ein, mit Vertreter*innen aus der taz-Redaktion, aus der politischen Arbeit und aus lokalen Initiativen zu reden und untereinander Ideen auszutauschen.

Mit dabei sind:

🐾 Katrin Gottschalk, stellvertr. taz-Chefredakteurin

🐾 Siri Pahnke vom Netzwerk für Demokratie und Kultur e.V.

🐾 Doritta Kolb-Unglaub von colorido e.V.

🐾 Osman Oğuz vom sächsischen Flüchtlingsrat

🐾 Donata Porstmann von Omas gegen Rechts

🐾 Lana Wittig moderiert die Veranstaltung. Sie ist die Leiterin der taz Genossenschaft

taz Klub on tour:

Jeden Monat sind wir abwechselnd in der taz Kantine in Berlin-Kreuzberg und in anderen deutschen Städten mit dem Ziel unterwegs, miteinander ins Gespräch zu kommen. Herzlich eingeladen sind alle taz Leser:innen, Genoss:innen und alle Interessierten!

Kommen Sie in den taz Klub und machen Sie mit!