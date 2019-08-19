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„Yandaş fonları kesilmesin diye“

Gazeteci Barış İnce, üç büyükşehire kayyım atanmasının arkasında, önceki dönemde AKP'lilere aktarılan fonların kesilmesi olduğunu yazdı.

Türkiye yeni bir darbe süreci ile karşı karşıya. Ülkenin Güneydoğu bölgesindeki üç büyükşehir belediyesine kayyım atandı. İçişleri Bakanlığı'nca, Diyarbakır, Mardin ve Van’daki HDP’li Büyükşehir Belediye Eşbaşkanları görevlerinden uzaklaştırıldı. Bu şehirlerin valileri, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Oysa seçimler gerçekleşeli henüz 3 ay olmuştu ve belediyeler, geçmiş kayyımın israf ve borçlarını temizlemekle meşguldü. Önceki kayyım yönetiminin akla ziyan harcamaları ifşa oluyor, halk da buna tepki gösteriyordu. Örneğin kayyım Van Büyükşehir Belediyesi’ni 1 buçuk milyar lira borçla bırakmıştı. HDP’li Ahmet Türk ise Mardin Belediyesi'ni kayyımdan 620 milyon lira borçla devralmıştı.

Aynı durum batıdaki büyükşehirlerde de yaşanıyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde, AKP yanlısı yayın yapan bir basın kuruluşuna milyonlarca lira aktarıldığı geçen hafta ortaya çıkmış, ardından bu bütçe kesilmişti. Saray rejiminin yandaşlarının önemli fonları kesintiye uğruyordu. Buna bir son verilmeliydi! Güneydoğu’daki belediyelerin HDP’li olması ülkenin batısındaki kamuoyunu daha kolay ikna edeceğinden işe buradan başlandı.

Kayyım darbesi sonrası gözler ister istemez İstanbul ve Ankara’daki büyükşehir belediyelerine çevrildi. Büyük zorluklarla kazanılan İstanbul’a önemli bir gözdağı verildiği de bir gerçek. Bundan böyle rant ve rüşvet ilişkilerine çomak soktuğu takdirde İmamoğlu’na da kayyım kartı gösterilecek. Bu da CHP’li İmamoğlu'nun elini zayıflatan bir durum. Nitekim Türkiye Gündemi'ne konuşan CHP’li Gürsel Tekin de, “İstanbul ve Ankara için de hazırlık olduğu bilgisi kulağımıza geliyor“ dedi.

AKP, aynı zamanda muhalefetteki milliyetçi eğilimli kesimlerin bu süreçte dilsiz kalmasını sağlamak istiyor. İYİ Parti gibi milliyetçi partiler bu operasyonlara tepki gösterdiği takdirde PKK yanlısı olarak yaftalanacak, aksi takdirde bir sonraki operasyona zemin hazırlanacak. Ancak Diyarbakır, Van, Mardin Belediye Başkanlarını görevden almak en hafif tabirle halkın iradesine müdahaledir. Saray’ın müdahalesine tüm muhalefet ortak ses çıkarmazsa, pervasızlık devam edecektir.