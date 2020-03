Warnung vor Epidemie in Syrien : Corona in Zeiten der Waffenruhe

Im syrischen Idlib schweigen die Waffen. Die Menschen strömen auf die Straßen. Die WHO will erste Corona-Tests in die Rebellenprovinz liefern.

BERLIN taz | Unermüdlich warnen Hilfsorganisationen vor einer Katastrophe, dabei könnte diese längst nicht mehr abwendbar sein. In Syriens umkämpfter Provinz Idlib wurde bislang niemand auf das Coronavirus getestet. Die ersten Testskits will die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in diesen Tagen liefern. Dass das Virus den Nordwesten Syriens ausspart, würde an ein Wunder grenzen, auch wenn Idlib weitgehend – aber nicht vollständig – von der Außenwelt abgeschnitten ist.

„Die Menschen hier unterschätzen Corona und kümmern sich nicht um das Virus“, sagt Suad al-Aswad aus Idlib-Stadt gegenüber der taz am Telefon. „Sollten Fälle auftauchen, wird es zu einer Katastrophe kommen, da es aufgrund des Beschusses von Krankenhäusern durch das (syrische) Regime keine Quarantänestationen gibt.“ Auch mangele es an medizinischem Personal, da viele Ärzt*innen und Pfleger*innen nicht mehr im Dienst seien.

Noch etwas begünstigt eine Ausbreitung des Virus: In Idlib und Teilen der angrenzenden Provinzen gilt seit rund drei Wochen eine Waffenruhe, auf die sich Russland und die Türkei verständigt haben, die in der Region das Sagen haben. „Aufgrund des Waffenstillstands strömen die Menschen regelrecht auf die Straßen“, sagt al-Aswad, „die Märkte sind voller Menschenmassen und die Geschäfte sind sehr dicht gepackt.“ Desinfektionsmittel gebe es nirgends.

Die WHO will an diesem Mittwoch die ersten dreihundert Coronatests über die türkisch-syrische Grenze in ein Labor in Idlib-Stadt liefern, wie ein Sprecher am Montag ankündigte. Weitere 2.000 würden so bald wie möglich folgen. Zudem seien drei Krankenhäuser mit Intensivstationen und Beatmungsgeräten auf eine Ausbreitung des Coronavirus vorbereitet worden.

Wie viele Beatmungsgeräte in der Region mit ihren rund drei Millionen Einwohnern aber tatsächlich vorhanden und einsatzfähig sind, blieb zunächst unklar. Die Anzahl dürfte sich im zweistelligen Bereich bewegen. Zum Vergleich: Berlin stehen bei einer Bevölkerung von rund 3,6 Millionen Menschen knapp 100 Krankenhäuser und etwas mehr als 1.000 Beatmungsgeräte zur Verfügung (Stand Mitte März).

Ausgangssperre in Regimegebieten

Am Montag hatte die syrische Regierung, die abgesehen vom Nordwesten und Nordosten des Landes den größten Teil des Staatsgebiets wieder unter ihre Kontrolle gebracht hat, die erste Infektion mit dem Coronavirus gemeldet. Um eine Ausbreitung zu verhindern, ordnete sie laut der staatlichen Nachrichtenagentur Sana eine Ausgangssperre von 18 bis 6 Uhr an, die ab diesem Mittwoch gilt.

Louay Yassin, Sprecher der Hilfsorganisation SOS-Kinderdörfer, geht davon aus, dass mehr Menschen in Syrien bereits infiziert sind. “Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen“, teilte er mit. Denn auch in den Regimegebieten seien bislang kaum Tests durchgeführt worden. „Das syrische Gesundheitssystem ist kaputt, es wird einer Pandemie niemals standhalten können.“

Der Konflikt in Syrien geht in diesen Tagen in sein zehntes Jahr. In Idlib wie in anderen Regionen des Landes haben syrische Regierungstruppen und die russische Luftwaffe gezielt Krankenhäuser in feindlichem Gebiet bombardiert, so dass die medizinische Infrastruktur am Boden liegt. Nach Angaben der WHO wurden zwischen 2016 und 2019 knapp 500 medizinische Einrichtungen angegriffen, zwei Drittel davon in Idlib und Umgebung.