Wahlen in Griechenland : Nea Dimokratia gewinnt deutlich

Der Plan des Kyriakos Mitsotakis ist wohl aufgegangen: Prognosen zufolge gewinnt seine Partie „Neue Demokratie“ bei den Parlamentswahlen deutlich.

ATHEN dpa | Die konservative Partei Nea Dimokratia (ND) ist bei der Parlamentswahl in Griechenland am Sonntag Prognosen zufolge stärkste Partei geworden. Die Partei des bisherigen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis erreichte zwischen 40 und 44 Prozent der Stimmen, wie dem Staatssender ERT zufolge Prognosen auf Basis von Wählerbefragungen ergaben. Die größte Oppositionspartei, die linke Syriza unter Parteichef Alexis Tsipras, soll demnach auf 16 bis 19 Prozent der Stimmen kommen.

Weil die stärkste Partei dem Wahlgesetz zufolge mindestens 20 Mandate zusätzlich im 300-köpfigen Parlament erhalten wird, werden die Konservativen voraussichtlich mit einer bequemen Mehrheit die künftige Regierung bilden können.

Die Drei-Prozent-Hürde ins Parlament haben außerdem die sozialdemokratische Pasok (Prognose: zwischen 10 und 13 Prozent), die Kommunistische Partei Griechenlands KKE (Prognose: zwischen 7 und 9 Prozent) und die ultranationale Partei Spartiates geschafft, der zwischen 4 und 6 Prozent prognostiziert werden.

Die rechtspopulistische Partei Elliniki Lisi (Prognose: zwischen 2,3 und 4,3 Prozent) muss noch um die Drei-Prozent-Hürde bangen, ebenso die Partei Mera25 des früheren linken Finanzministers Giannis Varoufakis. Auch die ultra-orthodoxe Partei Niki könnte mit 2,3 bis 4,3 Prozent im Laufe des Abends noch ins Parlament einziehen. Das gilt zudem für die radikal linke Partei Plefsi Eleftherias.