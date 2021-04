Vier Tote in Potsdamer Wohnstätte : Menschen mit Behinderung getötet

Auch am Morgen nach dem gewaltsamen Tod vierer Personen in einer Potsdamer Wohneinrichtung bleibt der Hintergrund unklar. Verdächtig ist eine Angestellte.

POTSDAM dpa/epd | Nach der Gewalttat in einer Potsdamer Wohnstätte für Behinderte mit vier Toten und einer Schwerverletzten wollen die Ermittler frühestens am Nachmittag über weitere Einzelheiten informieren. In dem Wohnheim Thusnelda-von-Saldern-Haus in Potsdam-Babelsberg waren nach Angaben des diakonischen Anbieters Oberlinhaus am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr vier Tote und eine schwer verletzte Bewohnerin entdeckt worden. Eine 51 Jahre alte Mitarbeiterin war nach Polizeiangaben als dringend tatverdächtig vorläufig festgenommen worden.

Die vier Todesopfer waren nach Angaben des Oberlinhauses langjährige Bewohner in der diakonischen Einrichtung. Zwei von ihnen hätten dort seit ihrer Kindheit gelebt, sagte Tina Mäueler, Bereichsleiterin Wohnen in den Oberlin Lebenswelten.

Die Leitung der Einrichtung zeigte sich tief erschüttert über den gewaltsamen Tod der vier Menschen. Der Theologische Vorstand Matthias Fichtmüller sprach am Donnerstag auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz von einer „großen Erschütterung im Selbstverständnis“ für alle Mitarbeitenden. Es werde „eine Weile brauchen, bis wir das alles verstehen“, sagte Fichtmüller.

Für Donnerstagabend um 19 Uhr war nach seinen Worten eine Gedenkandacht in der Oberlinkirche geplant. Einen Gedenkgottesdienst für die Getöteten und deren Angehörige solle es in zwei Wochen geben.

Der evangelische Sozialkonzern Oberlinhaus mit rund 150-jähriger Tradition gilt mit rund 2.000 Beschäftigten als einer der größten Arbeitgeber in Potsdam. Das Oberlinhaus hat 15 Tochtergesellschaften an 26 Standorten in Potsdam, Michendorf, Bad Belzig, Kleinmachnow, Werder (Havel), Berlin und Wolfsburg. Im betroffenen Thusnelda-von-Saldern-Haus der Oberlin Lebenswelten leben mehr als 60 Menschen.