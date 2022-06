Versuchte Grenzüberquerung in die USA : 46 Migranten tot in LKW gefunden

Im US-Bundesstaat Texas wird ein Lastwagen in der Hitze zu einer Todesfalle. Im Laderaum waren viele mutmaßliche Migranten.

SAN ANTONIO ap | Im Anhänger eines Lastwagens sind im Großraum der texanischen Stadt San Antonio die Leichen von 46 mutmaßlichen Migranten entdeckt worden. 16 Menschen seien aus dem Wageninneren geholt und mit Verdacht auf Hitzschlag in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit.

Die Polizei vermute hinter der Tragödie einen fehlgeschlagenen Versuch, Migranten in die USA zu schmuggeln, hieß es aus Behördenkreisen.

Auf einer abgelegenen Straße im Südwesten von San Antonio sei ein städtischer Mitarbeiter durch einen Hilfeschrei am Montag kurz vor 18.00 Uhr auf eine Notlage aufmerksam gemacht worden, sagte Polizeichef William McManus. Beamte seien dann vor dem Anhänger des Lastwagens auf eine Leiche gestoßen, die Anhängertür sei angelehnt gewesen.

Unter den 16 Krankenhauspatienten seien zwölf Erwachsene und vier Kinder, ergänzte Feuerwehrchef Charles Hood. Ihre Körper seien heiß gewesen, als man sie berührt habe.

Todesursache wohl Hitzschlag und Erschöpfung

Im Lastwagen habe es kein Wasser gegeben. „Sie litten an Hitzschlag und Erschöpfung“, sagte Hood. Am Montag kletterten die Temperaturen in San Antonio auf bis zu 37 Grad.

Bürgermeister Ron Nirenberg erklärte, die 46 Toten hätten Familien gehabt, die vermutlich auf der Suche nach einem besseren Leben gewesen seien. „Das ist nichts weniger als eine furchtbare menschliche Tragödie.“

Drei Personen wurden im Zusammenhang mit dem grausigen Fund in Gewahrsam genommen, wie Polizeichef McManus sagte. Ob sie mit dem mutmaßlichen Menschenschmuggel etwas zu tun hatten, sei aber noch unklar. Die Ermittlungen habe das Heimatschutzministerium übernommen.

Beobachter sprachen von einer der bisher schlimmsten Tragödien rund um versuchte Grenzüberquerungen von Migranten mit Ziel USA. 2017 wurde für zehn Migranten ein vor einem Supermarkt geparkter Lastwagen zur Todesfalle. Im Jahr 2003 wurden 19 Migranten tot in einem siedend heißen Laster südöstlich von San Antonio aufgefunden.