A ls er im Alter von drei Jahren die Thronfolge seines verstorbenen Vaters antrat, galt er als der jüngste König der Welt: Omukama Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV. – bekannt als King Oyo.

Das Tooro-Königreich liegt am Fuße der schneebedeckten Mondberge im Westen Ugandas. Oyo war gerade einmal drei Jahre alt, als sein Vater 1995 plötzlich verstarb. Bis er 18 Jahre alt war wurden die Geschäfte von seiner Mutter geführt. Als er 2010 volljährig wurde, kamen die Könige aus ganz Afrika in die Mondberge gereist, um der Zeremonie beizuwohnen. In Uganda wurde er vor allem unter jungen Leuten als Idol gefeiert.

2019 wurde er als einer der „einflussreichsten Afrikaner“ nominiert. Er war das Symbol dafür, das Afrikas Königtümer, die nur noch kulturelle Funktionen haben, nicht aus der Mode gekommen sind. Oyo setzte sich für Bildung, Jobs und Gesundheitsaufklärung der jungen Leute ein.

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„Dies ist ein unglaublicher Verlust für die Königsfamilie, für die Menschen in Tooro und die ugandische Nation“, sagte der Premier des Tooro-Königreiches Ende August. Gründe für seinen plötzlichen Tod wurden nicht genannt. Bereits seit Juli zirkulierten Gerüchte, der 34-Jährige sei krank und in die USA geflogen. Seine Schwester, Prinzessin Ruth Komuntale, erklärte später auf X, Oyo sei in ugandischen Kliniken länger als ein Jahr falsch diagnostiziert, der Krebs zu spät erkannt worden. Sie macht dafür das marode Gesundheitssystem verantwortlich. Neun Tage dauert die Trauerzeit. In dieser Zeit darf im ganzen Königreich niemand Sex haben. Zur Beerdigung reisten vergangenes Wochenende Tausende nach Fort Portal. Dort, im Garten des Königspalastes, werden die Könige beerdigt.

Welche Rolle spielt Oyos Mutter?

Die Ältesten des Babiito-Clans, dem der König angehörte, sind für die Einhaltung der Riten zuständig, sie bestimmen auch den Nachfolger. Dieser muss neun Kaffeebohnen in das Grab als Beilage legen – um spirituell die Nachfolge anzutreten. Doch der Nachfolgestreit wurde hitzig. Der Grund: Der Ältestenrat ernannte Kronprinz Edward Rukidi Nyabongo zum Nachfolger, einen Cousin zweiten Grades von Oyo. Er ist ein berühmter TV-Moderator in Ugandas staatlichem Fernsehsender.

Oyos Mutter und Schwester erklärten auf X, König Oyo habe ein Testament hinterlassen – und einen unehelichen Sohn, der laut Letztem Willen die Nachfolge antreten solle. Die Babiito-Ältesten lehnten dies ab und beharrten darauf, sie hätten das Recht, über die Nachfolge zu entscheiden. Oyo sei nicht verheiratet gewesen, ein uneheliches Kind käme als König nicht infrage.

Als dann der Sarg vom Palast abgeholt werden sollte, verweigerte Oyos Mutter, Best Kemigisa, seine Herausgabe. Sie beharrte darauf, sie sei diejenige, die die neun Kaffeebohnen in das Grab legen müsse, da sie nun bis zum 18. Lebensjahr von Oyos Sohn die Geschäfte erneut leiten werde. Es kam zu dramatischen Szenen. Kurzerhand schickte Ugandas Armee Spezialeinheiten zum Palast, um die Königsmutter unter „Hausarrest“ zu stellen. Der Leichnam wurde beigesetzt, Kronprinz Edward legte die Kaffeebohnen hinein und wurde am Dienstag offiziell zum König ernannt. In zwei Wochen soll die Krönungsfeier stattfinden.

Oyos Mutter schaltete Ugandas Präsidenten Yoweri Museveni ein, dieser übergab die Affäre der Staatsanwaltschaft. Sie entschied: Der Letzte Wille des Königs muss respektiert werden. Justizminister Norbert Mao soll nun den Streit schlichten. Er sagte klar, es gebe Gesetze, „die befolgt werden müssen“. Ob der Fall letztlich vor Gericht landet oder intern durch Vermittlungen beigelegt wird, ist noch offen. Über den Verbleib der Königsmutter wird gerätselt. Der Ältestenrat erklärte, die Schlüssel für den Königspalast seien verschwunden – niemand könne hinein, auch der Thronfolger nicht. Stella Nyanzi, eine ugandische Dichterin, die in Deutschland lebt, fragt nun auf Facebook, ob man denn jetzt wieder Sex haben dürfe oder nicht.