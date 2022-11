Stilkritik G20-Gipfel : Das Gebatikte ist politisch

Beim G20-Gipfel in Indonesien treten die Staatschefs in bunten Batikhemden auf. Was uns die Outfits möglicherweise verraten.

Die Themen des diesjährigen G20-Gipfels der Re­gie­rungs­che­f*in­nen könnten nicht trister sein: Covid-19, Energiekrise und das allüberschattende Thema des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.

Wie gut, dass die Gastgeschenke der indonesischen Präsidentschaft so farbenfroh sind.

Batik-Hemden waren für den indonesischen Präsidenten Joko Widodo das Präsent der Wahl. Das ist naheliegend. Indonesische Batik, traditionell per Hand mit Wachs und Farbe hergestellt, ist für die Unesco bereits seit 2009 “lebendiges Weltkulturerbe“. Es ist für viele Menschen ein Zeichen der kulturellen Identität.

Die Wahl einiger Staatschef*innen, das sorgfältig in die Hose gesteckte blaue, graue oder weiße Hemd tatsächlich gegen das flippige mit aufregend bunten Mustern zu tauschen, sorgte für eine interessante Dynamik. Sie wurde zum Politikum. Was kommt als Nächstes? Kurzärmlig? Ist der Anzug Geschichte? Was tragen eigentlich die Frauen? Wer traut sich ein bisschen Farbe zu? Wer matched mit welchem Präsidenten? Olaf Scholz kam jedenfalls in weißem Hemd.

Für die Farb- und Musterauswahl der indonesischen Hemden gibt es übrigens nur zwei Erklärungen. Entweder hat der staatliche Schneider dem Staatspräsidenten Widodo die verschiedenen Exemplare vorgehalten und mit Fotos der Staatspräsidenten verglichen.

Was trägt Biden in Deutschland?

„Das rote Hemd passt hervorragend zu Rishi Sunaks Haaren.“ Oder: „Trägt Trudeau ein rotes Hemd, sieht er aus wie seine Landesflagge.“

Die andere Möglichkeit ist, dass die Staatschefs in ihren persönlichen Hotelsuites eine Auswahl an Hemden vorgefunden haben.

Dass der chinesische Präsident Xi Jingping und der russische Außenminister Sergei Lawrow im nahezu identischen Hemd auftraten, kann nur bedeuten, dass einer der beiden vor dem Empfangsdinner anrief und sagte: „Blau ist die Farbe des Vertrauens, lass uns dieselben Hemden anziehen, um unsere Freundschaft zu demonstrieren.“

Einige waren sich der Bedeutung der Hemden sicherlich nicht bewusst und trugen sie aufgrund der milden Temperaturen auf Bali oder aus Höflichkeit vor dem Gastland.

Eine Frage bleibt wegen der farbenfrohen Entwicklung noch offen: Wird Joe Biden beim Ländertreffen in Deutschland Lederhosen tragen?