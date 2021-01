Schauspielerin Jane Birkin über Komplexe: „Ich zeigte mich gern nackt“

Die britische Musikerin und Schauspielerin wurde am 14. Dezember 1946 als Tochter der Schauspielerin Julie Campbell und des Soldaten David Birkin in London geboren. Sie war mit dem Komponisten John Barry verheiratet und mit dem Musiker Serge Gainsbourg und dem Regisseur Jacques Doillon liiert. Aus diesen Beziehungen stammen ihre Töchter Kate Barry – sie starb 2013 –, Charlotte Gainsbourg und Lou Doillon. Ihren Durchbruch hatte Birkin 1966 in dem Antonioni-Film „Blow Up“. Als Sängerin wurde sie 1969 mit dem Serge-Gainsbourg-Duett „Je t'aime … moi non plus“ berühmt. Mit Gainsbourg arbeitete sie während zwölf Jahren gemeinsam an Musik. Ihr aktuelles Album „Oh! Pardon tu dormais …“ ist gerade bei Barclay/Universal erschienen.