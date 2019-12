Polizeigewalt zur Wahl in Algerien

Proteste, Prügel, gefüllte Urnen

Demonstrationen und brutale Polizeigewalt am Wahltag in Algerien: Der Wahlausgang ist offen. Die Protestbewegung rief zum Boykott auf.

TUNIS taz | Großdemonstrationen in zahlreichen Städten, ein auf Eskalation setzender Polizeiapparat, gestürmte und blockierte Wahllokale und eine offenbar niedrige Wahlbeteiligung. Die Präsidentschaftswahlen in Algerien an diesem Donnerstag wurden wie gemeinhin erwartet von der zuletzt wieder täglich mobilisierenden Protestbewegung massiv gestört.

Allein in der Hauptstadt Algier versammelten sich mehrere zehntausend Menschen und demonstrierten lautstark gegen den umstrittenen Urnengang und die Staatsführung unter Armeechef Ahmed Gaïd Salah. Auch in Constantine, Mostaganem und Jijel wurde protestiert. Das Zentrum des Widerstands gegen die Abstimmung war aber einmal mehr die Berberregion Kabylei östlich von Algier.

Zahlreiche Wahllokale blieben daher in den Provinzen Tizi Ouzou, Béjaïa oder Bouira von Beginn an geschlossen. Das Regime hat hier schon seit Jahrzehnten praktisch keinen Rückhalt und auch bei früheren Urnengängen lag die Wahlbeteiligung in der Provinz meist deutlich unter dem nationalen Durchschnitt.

In einer Gemeinde nahe Béjaïa hatten Demonstrant*innen schon am frühen Morgen mindestens zwei Wahllokale gestürmt. In einem davon fanden sie offenbar bereits mit ausgefüllten Wahlzetteln gefüllte Urnen und verteilten und zerrissen deren Inhalt vor laufenden Kameras.

Prügel gegen Protestierende und Journalist*innen

Im Stadtzentrum Bouiras sowie auf einer nahe gelegenen Autobahn kam es zu Auseinandersetzungen zwischen der vom Militär kontrollierten Gendarmerie und Protestierenden. Auch in Béjaïa gingen Hundertschaften der Gendarmerie gewaltsam gegen Protestmärsche vor und feuerten Tränengas auf die aufbegehrende Jugend. Am Nachmittag wurde der Wahlprozess in der Provinz Tizi Ouzou aus Sicherheitsgründen ausgesetzt, erklärte ein Vertreter der Wahlbehörde ANIE im Staatsrundfunk.

Die Proteste in Algier waren derweil abermals massiv, die Stimmung angesichts des auf Eskalation setzenden Polizeiapparates aufgeheizt. Sicherheitskräfte prügelten immer wieder auf Protestierende und Journalisten ein, dutzende Menschen wurden verletzt.

Zwar setzt der Sicherheitsapparat bereits seit Wochen auf eine sukzessive Intensivierung der Repressalien gegen Demonstrant*innen und Oppositionelle, am Wahltag aber nahm die Polizeigewalt noch einmal deutlich zu. Polizei und Gendarmerie setzten offenbar darauf, eine Gegenreaktion der weiterhin konsequent friedlich agierenden Protestbewegung zu provozieren. Bisher vergeblich.

Schon am Mittwoch war der Sicherheitsapparat bestimmter als zuvor gegen die Proteste in der Hauptstadt vorgegangen. Allein in Algier sollen am Tag vor den Wahlen mehr als 300 Menschen verhaftet worden sein, erklärte das Komitee zur Befreiung der Gefangenen (CNLD).

Bewegung fordert echten Wandel, nicht neue Köpfe

Wie die Wahl ausgehen wird, ist dabei weiter unklar. Alle fünf antretenden Kandidaten gelten als Vertreter der herrschenden Eliten. Weite Teile der Opposition, der Zivilgesellschaft und vor allem der Protestbewegung hatten zum Boykott der Abstimmung aufgerufen, unter anderem, da der Wahlgang vollständig staatlich kontrolliert ist und daher weder fair noch frei ablaufen dürfte.

Begonnen hatten die Proteste gegen Algeriens Staatsführung bereits im Februar. Im April trat der damalige Präsident Abdelaziz Bouteflika zurück – aber die Proteste gingen weiter. Die Bewegung will mehr als nur kosmetische Personalwechsel an der Staatsspitze, sie will einen echten politischen Wandel – einen Wandel, der mit keinem der fünf Kandidaten realisierbar sein dürfte.

Neben den ehemaligen Premierministern Abdelmajid Tebboune und Ali Benflis, treten zwei ehemalige Minister Bouteflikas und der Chef der früheren Regierungspartei RND, Azzedine Mihoubi, an.