Politologe über Neuwahlen im Libanon: „Ihre Anhänger sind zahlreich“

Länder und Hilfsmittel

An der von Frankreich und den UN organisierten Geberkonferenz für den Libanon, die am Sonntag per Videoschalte statt fand, nahmen mehr als 30 Staats- und Regierungschefs und -vertreter teil. Darunter US-Präsident Donald Trump, Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi und Jordaniens König Abdullah II. Nicht vertreten waren die Türkei und Russland, aber auch von ihnen werde Hilfe erwartet, sagte Macron in seiner Eröffnungsrede.

Bundesaußenminister Heiko Maas kündigte ein deutsches Soforthilfepaket im Wert von 10 Millionen Euro an. Die EU stockt die Nothilfen aus ihrem Gemeinschaftshaushalt auf 63 Millionen Euro auf, wie die EU-Kommission bei der Geberkonferenz mit­teilte.

Art der Auszahlung

Macron forderte die libanesischen Behörden zu grundlegenden politischen und wirtschaftlichen Reformen auf, um die Korruption im Land zu bekämpfen. Die Aufsicht über die Weitergabe der Hilfen sollten die Vereinten Nationen haben.

Die USA kündigten an, ihre Hilfen in Höhe von 15 Millionen Dollar direkt an diejenigen zu spenden, die sie am dringendsten benötigten. Das Geld werde an die American University of Beirut und die American Lebanese University gehen. Zudem werde das UN-Welternährungsprogramm Mittel bekommen, um unter anderem an rund 300.000 Menschen Mahlzeiten zu verteilen, die nach der Explosion im Hafen von Beirut an Not leiden. (dpa, ap)