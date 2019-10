Neues Magazin „Brigitte Be Green“

Ökoheft statt Per­sonalitymagazin

Nach Boa, JWD und Barbara bringt Gruner und Jahr jetzt ein neues Heft auf den Markt. „Brigitte Be Green“ ist eine Art Anleitung zum nachhaltigen Leben.

Die Zeit der Personalitymagazine scheint vorbei: Gruner und Jahr stellt das Magazin Joko Winterscheidts JWD zum Ende des Jahres ein und die Bauer Media Group hat das Sophia Thiel Magazin nach nur einer Ausgabe vom Markt genommen. Ein neuer Trend muss also her. Und was liegt in Zeiten von Fridays for Future näher als ein Magazin über Nachhaltigkeit? Das liefert G+J jetzt mit Brigitte Be Green.

Wie schaut’s aus?

Hochglanzcover, recyceltes Papier, in der Bildsprache wie die Brigitte für ein jüngeres progressiveres Publikum (es wird mit Sternchen gegendert). Ganz ohne Personalitys geht es dann aber doch nicht. Dariadaria, Klima-Influencerin mit 250.000 Follower*innen bei Instagram, auf dem Cover, im Interview und in der Modestrecke, Margarete Stokowski als Kolumnistin, FFF-Aktivistin Luisa Neubauer und Autor Jonathan Safran Foer im Gespräch. Doch eine fehlt: Greta Thunberg kommt im Heft nicht vor.

Titel des neuen Magazins Foto: obs/Gruner+Jahr/BRIGITTE

Was steht drin?

Lifestyle, Mode, Beauty, Kochrezepte. So weit so gewöhnlich. Jedoch mit Naturkosmetik, veganem Bohnen-Tempeh-Burger und Fair-Fashion-Kleidung. Außerdem eine Anleitung, wie man digitalen Müll vermeidet, eine Auslandsreportage aus Marokko und Zahlen und Fakten zum Thema Klima. Dem „Wir müssen verzichten“-Narrativ, das sich durch das gesamte Magazin zieht, stellt Neubauer ein Essay entgegen: Sie plädiert dafür, Druck auf die Politik auszuüben: „Steuererleichterungen für fossile Energien“ oder „solide Netze und günstige Preise fürs Bahnfahren“ sind ihre Forderungen.

Wer liest es?

Für Klimaaktivist*innen wird in Be Green wenig Neues stehen. Lesen können es Menschen, die wissen wollen, welche Hautcremes, Mäntel und Pullover sie sich jetzt kaufen „dürfen“. Natürlich alles fair, nachhaltig und öko.

Wer macht es?

Brigitte-Chefin Brigitte Huber mit Brigitte-Team.

Warum kauft man es (k)ein zweites Mal?

Wer lernen möchte, warum fair fashion nicht gleich fair fashion ist, wann ein Pizzakarton in den Papiermüll und wann in den Restmüll kommt, der greift vielleicht auch im Frühjahr 2020 zur zweiten Ausgabe. Doch der Widerspruch zwischen dem ständigen Verzichts-Narrativ und die Vorstellung Hunderter Produkte, die wir kaufen sollen, macht das Magazin unglaubwürdig. Verstärkt wird das durch die Werbung von der Fast-Fashion-Kette C&A oder von Rewe.