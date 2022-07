Neuer Präsident in Sri Lanka gewählt : Altpolitiker setzt sich durch

Sri Lankas Parlament wählt den sechsfachen Premier Ranil Wickremesinghe zum neuen Präsidenten. Das sorgt für Ärger in der Protestbewegung.

COLOMBO taz | Das wollten viele Protestierende in Sri Lanka dieser Tage unbedingt verhindern, aber nun ist es doch passiert: Mit 134 zu 82 Stimmen wählte das Parlament am Mittwoch den unpopulären Altpolitiker Ranil Wickremesinghe, 73, zum neuen Präsidenten.

Dass Wickremesinghe keinen Halt in der Bevölkerung hat, ist spätestens klar, seitdem sein Haus vor kurzem in Brand gesteckt wurde und Protestierende ihre Slogans vom auf den Ex-Präsidenten gemünzten „Go Home Gotya(baya)“ in „Go Home Ranil“ abänderten. Am Dienstag zündeten Protestierende eine Ranil-Puppe vor dem Präsidialbüro an, um ihre Haltung noch einmal zu verdeutlichen, dass sie einen Neuanfang ohne den sechsfachen Premierminister wollen, der die politische Elite verkörpert.

Dennoch konnte er sich durchsetzen: Der ehemalige Informationsminister Dullas Alahapperuma, 63, der gegen ihn antrat, unterlag klar. Und Anura Kumara Dissanayake, Vertreter der größten linken Partei des Landes, erhielt gerade einmal drei Stimmen.

Der nach Saudi-Arabien geflohene Ex-Präsidenten Gotabaya Rajapaksa hatte Wickremesinghe im Mai zum Premier ernannt und nach seiner Flucht versucht, ihm das Amt des Präsidenten zu übergeben. Auch aus diesem Grund ist das Misstrauen unter der Bevölkerung gegenüber Wickremesinghe groß.

70 Prozent wollen das Präsidialsystem abschaffen

Ob er wirklich ein Verbündeter der Rajapaksa ist, oder versucht, sich als Politiker zu profilieren, der das Land aus der Krise führen könne, müsse aber noch geprüft werden, sagt Paikiasothy Saravanamuttu, Gründer und Direktor des Centre for Policy Alternatives in Colombo.

Wickremesinghe wird viel Erfahrung angerechnet und die Kompetenz, mit dem Internationalen Währungsfonds IWF Verhandlungen zu führen, denn immer noch fehlt es dem Krisenland an Medikamenten und Benzin. Doch ob das genug ist, bezweifelt Saravanamuttu. „Was passieren muss, ist, dass es zu allgemeinen Wahlen kommt. Wir müssen mit einer Reihe von neuen Vertretern im Parlament neu anfangen und dann können wir eine neue Verfassung diskutieren“, sagt er.

Doch Wahlen sind wohl erst im kommenden Jahr geplant. Mit einer Verfassungsreform spricht er an, was die Protestierenden der Bewegung „Aragalaya“, was auf Singhalesisch „Kampf“ heißt, fordern. Sie sind die treibende Kraft hinter dem über 100 Tage andauernden Protestcamp an Colombos Strandpromenade Galle Face Green. Laut einer jüngsten Umfrage ist das nicht nur ein Wunsch der Jugend: 70 Prozent der Inselbewohner wollen die Präsidentschaft abschaffen. Sie haben in den vergangenen Jahren spüren müssen, wie sehr ein zu mächtiger Präsident ihre Demokratie einschränkt.

„Unser Kampf wird weitergehen, bis eine neue Regierung ohne Korruption etabliert ist“, sagt Poornima Wijesooriya, eine Lehrerin aus Colombo. „Wir brauchen eine Änderung in der Einstellung der Menschen. Die parlamentarischen Vertreter und die Staatsoberhäupter sollten den Bürgern des Landes dienen und nicht nur Privilegien genießen“, fügt sie hinzu. Aufgegeben hat sie noch nicht. Im Laufe des Mittwoch fanden weitere Kundgebungen und Proteste statt.