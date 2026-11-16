D as Einzige, was wir von dieser Arbeit haben, sind Krankheiten – Berufskrankheiten“, sagt die 54-jährige Mirjana Nešić. Sie hat dunkle Ringe unter den Augen und rote Schwielen an den Händen. „Ich habe Krämpfe in den Fingern, meine Schultern funktionieren nur noch zu 20 Prozent. In die Ellbogen bekomme ich alle sechs Monate Spritzen, weil die Schmerzen unerträglich sind.“ Seit knapp 15 Jahren arbeitet Nešić in der koreanischen Autozulieferfabrik Yura im Süden Serbiens. Dort fertigt sie Kabelbäume – unter anderem für Mercedes-Benz.

Rund 100.000 Menschen arbeiten in Serbiens Autozulieferindustrie. Vor allem Frauen stellen dort elektrische Bauteile, Sitze oder Reifen her – oft zu niedrigen Löhnen und unter enormem Zeitdruck. Beschäftigte und Gewerkschafter berichten aus zahlreichen Fabriken von chronischen Schmerzen, Beleidigungen und mitunter auch körperlichen Übergriffen durch Vorgesetzte.

2024 reichte ihre Gewerkschaft Beschwerde ein – und zwar in Deutschland: bei Mercedes-Benz, Audi und dem zuständigen Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa). Denn das deutsche Lieferkettengesetz verpflichtet Unternehmen, auf die Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten auch durch ihre ausländischen Zulieferer zu reagieren.

Leskovac. Die knapp 60.000-Einwohner-Stadt ist alles andere als wohlhabend. Alte Traktoren tuckern durch die Straßen, Buchläden werben mit „Schulbüchern auf Raten“. Nach dem Zerfall Jugoslawiens und der Weltwirtschaftskrise Ende der 2000er Jahre galt der Süden Serbiens als „Tal des Hungers“. Dann siedelten sich ab 2012 mehrere Autozulieferer in der Region an: Konzerne mit Sitz in Irland, der Türkei oder Korea eröffneten Fabriken und stellten Tausende Arbeiterinnen ein. Die Ansiedlung der Fabriken fiel in die Regierungszeit der Serbischen Fortschrittspartei (SNS). Nach dem Wahlsieg der Studentenliste im Oktober 2026 steht das Land nun vor einem politischen Machtwechsel.

Knallharte Arbeit am Fließband

Am Rand von Leskovac reihen sich flache Werkshallen aneinander. Die Nachmittagssonne brennt auf dem Asphalt, die Straße dazwischen ist wie leergefegt. Bis sich die Werkstore öffnen und Hunderte Frauen und einige Männer herausströmen. „Yura stellt überwiegend Frauen an. Weil wir als leichte Industrie gelten“, erklärt Mirjana Stanković und bindet ihr schwarzes Fahrrad los.

Chronische Schmerzen durch die Arbeit: Seit 15 Jahren fertigt Mirjana Nešić Autoteile an Foto: Sanja Knežević

Wie so oft trifft sie nach der Frühschicht ihre Kollegin Mirjana Nešić im Atina Lux. Von der Terrasse des Cafés blickt man auf den belebten Marktplatz im Stadtzentrum. Leicht finden die beiden Frauen ihre Arbeit bei Yura nicht.

Ganz im Gegenteil: Die Arbeit am Fließband sei knallhart, sagt Nešić. Sie selbst arbeitet in der Vormontage. Dort steckt sie Drähte in Steckergehäuse und umwickelt die Kabelbündel mit Klebeband – den ganzen Tag die immergleichen Handgriffe. Nach 15 Jahren verkrampfen ihre Finger, Schultern und Ellbogen schmerzen so stark, dass sie regelmäßig in Behandlung muss. Wie viele ihrer Kolleginnen leidet sie unter chronischen Schmerzen und Bewegungseinschränkungen in Schultern, Ellbogen und Fingern.

Das deutsche Lieferkettengesetz Pflichten der Unternehmen Seit dem 1. Januar 2023 gilt in Deutschland das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG). Es verpflichtet Unternehmen mit mindestens 1.000 Beschäftigten, Menschenrechte und Umweltstandards in ihren Lieferketten zu achten. Sie müssen Risiken analysieren, Verstößen vorbeugen und bei Missständen eingreifen. Kontrolle durch das BAFA Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) überwacht die Einhaltung des Gesetzes. Es kann Unterlagen anfordern, Geschäftsräume betreten, Maßnahmen anordnen und Bußgelder verhängen. Gesetz soll abgeschwächt werden Union und SPD wollen die Berichtspflicht abschaffen und Bußgelder auf schwere Menschenrechtsverletzungen beschränken. Eine entsprechende Gesetzesänderung hat der Bundestag bislang nicht beschlossen.

Yura hingegen erklärt, man halte sich beim Gesundheitsschutz an die höchsten Branchenstandards: „Behauptungen über systemische Gesundheitsschäden bei den Mitarbeitern und häufige schwere Körperverletzungen entsprechen nicht der tatsächlichen Situation in den Produktionsstätten des Unternehmens.“ Der Leskovacer Orthopäde Aleksandar Rangelov hingegen hat für die Sehnenscheidenentzündungen, schweren Rückenschmerzen und die chronische Erschöpfung seiner Patientinnen sogar einen Namen: das „Aptiv-Syndrom“, benannt nach einem weiteren Autozulieferer in der Stadt. Schon in jungen Jahren seien viele Frauen in Leskovac von der Arbeit in den Zulieferfabriken gezeichnet, sagt der Arzt.

Das liege vor allem am enormen Druck, sagt Mirjana Nešić: „Die Targets werden ständig erhöht. Einmal ist die Stückzahl, die wir pro Schicht als Team liefern müssen, 80, nach einer Woche 100 und dann schon 110.“ Yura selbst sagt: „Die Fertigungslinien in den Werken der Yura Corporation arbeiten nach wissenschaftlichen und industriellen Arbeitszeitmessstandards, die in der gesamten globalen Automobilindustrie Anwendung finden.“ Die Jahresberichte des Unternehmens aber zeigen: Seit 2022 stieg der Output pro Arbeitskraft Jahr für Jahr, während die Investitionen sanken. Auch psychisch werde Druck ausgeübt, berichtet Mirjana Stanković: „Sind wir nicht schnell genug, werden wir von unseren Schichtleitern angeschrien und erniedrigt.“

Schichtbeginn um 6 Uhr morgens bei Yura: Beschäftigte auf dem Weg zur Arbeit Foto: Sanja Knežević

Yura selbst betont, das Unternehmen „verfolge eine Null-Toleranz-Politik gegenüber jeglicher Form von Anschreien, Beleidigungen, Demütigungen oder unangemessenem Verhalten“. Jegliche Aggression am Arbeitsplatz werde streng sanktioniert. Im Oktober 2024 wurde ein Vorgesetzter entlassen, nachdem er Mitarbeiterinnen verbal misshandelt und einen Stuhl getreten hatte, woraufhin diese ärztliche Hilfe aufsuchen mussten.

Trotzdem nährten Vorfälle wie diese ein Klima der Angst, sagt Vladimir Simović. Der Belgrader Soziologe hat eine Studie zu Arbeitsbedingungen in der serbischen Autozulieferindustrie durchgeführt. In vielen Betrieben würden Arbeiterinnen von Schichtleitern beleidigt, bedroht und schikaniert. Das Ziel des Drucks: „Die Frauen am Band sollen so schnell arbeiten wie möglich.“ Wer widerspricht, werde bestraft: „Beschäftigte berichten, dass ihnen mit Entlassung gedroht wird, wenn sie sich beispielsweise für Lohnerhöhungen einsetzen oder eine Gewerkschaft gründen wollen“, sagt Simović.

Gekündigt wegen Gewerkschaftsgründung

Einer, dem genau das passiert ist, ist Predrag Stojanović. Noch heute wirkt das Gesicht des Familienvaters bedrückt, wenn er sich an seine Entlassung vor fünf Jahren erinnert. „Weil ich bei Yura eine Gewerkschaft gegründet habe, haben sie mich gekündigt.“ Das Unternehmen dementiert einen Zusammenhang: „Die Kündigung des Arbeitsvertrags des oben genannten Arbeitnehmers stand in keinerlei ursächlichem Zusammenhang mit gewerkschaftlichen Aktivitäten oder einer Gewerkschaftsmitgliedschaft. Zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Kündigung war der Arbeitnehmer kein Gewerkschaftsmitglied und hatte auch kein Amt als Gewerkschaftsvertreter inne.“ Das Grundgericht in Leskovac sieht das anders: Als Stojanović gekündigt wurde, sei er bereits Gewerkschaftsvertreter im Werk gewesen. Die Kündigung sei rechtswidrig, urteilte das Gericht 2023, Yura müsse ihn wieder einstellen. Stojanović kehrt an seinen Arbeitsplatz zurück – nach 22 Monaten. „In dieser Zeit bin ich Vater geworden. Ich war 40 Jahre alt und konnte meinem eigenen Kind nicht einmal Milch kaufen. Das hat mich verzweifeln lassen.“

Aufgeben kommt für Stojanović und seine Kolleginnen trotzdem nicht infrage. 2024 kommen sie auf eine neue Idee: Sie wollen die deutschen Kunden von Yura zur Rechenschaft ziehen. Das deutsche Lieferkettengesetz verpflichtet sie dazu, die Einhaltung von Arbeits- und Menschenrechten auch bei ihren Lieferanten sicherzustellen.

 Wir haben fest damit gerechnet, dass die deutschen Unternehmen etwas gegen die miserablen Bedingungen in unserem Betrieb unternehmen werden Mirjana Stanković

Am 21. Juni 2024 reicht die Unabhängige Serbische Metallergewerkschaft (SSMS) bei Audi und Mercedes-Benz Beschwerde ein. „Wir hatten wirklich große Hoffnungen in das Lieferkettengesetz“, sagt Yura-Arbeiterin Mirjana Stanković. „Wir haben fest damit gerechnet, dass die deutschen Unternehmen etwas gegen die miserablen Bedingungen in unserem Betrieb unternehmen werden.“ Haben sich diese Hoffnungen erfüllt?

Predrag Stojanović ist Gewerkschaftsvorsitzender Foto: Sanja Knežević

Von Audi heißt es auf Anfrage, man sei kein direkter Kunde von Yura, habe die Vorwürfe aber „geprüft und den Fall entsprechend abgeschlossen“. Laut Lieferkettengesetz müssen Unternehmen auch bei indirekten Zulieferern eingreifen, sobald sie konkrete Hinweise auf Verstöße haben. Wie Audi diesen Hinweisen nachgegangen ist, will der Konzern gegenüber der taz nicht preisgeben. Slavko Blagojević, Sekretär der SSMS, kritisiert: „Wir haben von Audi nie eine Antwort auf unsere Beschwerde erhalten.“

Und Mercedes-Benz? „Nachdem wir von den Vorwürfen erfahren hatten, sind wir unmittelbar auf unseren Lieferanten zugegangen, um eine Klärung herbeizuführen. Zusätzlich haben wir auf ein unabhängiges Audit nach den international anerkannten Standards der Responsible Supply Chain Initiative (RSCI) hingewirkt. Die festgestellten Abweichungen wurden im Rahmen eines Corrective Action Plans gemeinsam mit dem Lieferanten adressiert und in einem späteren Folgeaudit überprüft“, sagt Mercedes.

Welche Missstände das Audit festgestellt hat und was Yura daraufhin ändern musste, verrät Mercedes nicht. Auch nicht, wer den RSCI-Audit durchführte. Die taz konnte bestätigen: die erste Prüfung wurde im Januar 2025 von der Prüffirma TÜV Rheinland durchgeführt, die Folgeprüfungen einige Monate später von TÜV Süd. Der taz liegen Auszüge aus dem Prüfbericht vor. Sie zeigen: Yura hat die Überprüfung im Herbst 2025 mit Bestnote bestanden.

Als die von Mercedes beauftragten Prüfer am 22. Januar 2025 zum ersten Mal in die Fabrik nach Leskovac kamen, habe er seinen Arbeitsplatz kaum wiedererkannt, erzählt Predrag Stojanović: „Die Toiletten waren geschrubbt, das Band lief dreimal so langsam wie sonst, und die Schichtleiter waren plötzlich freundlich.“ Tatsächlich stellt der Audit beim Thema Misshandlung und Schikane am Arbeitsplatz keine Verstöße gegen RSCI-Standards fest.

Zwar registrierten die Prüfer den Fall des übergriffigen Managers von 2024. Yura habe sich jedoch von ihm getrennt und weitere Führungskräfte geschult, insbesondere jene aus Korea, um „kulturelle Unterschiede zu verstehen“. Zudem verfüge das Unternehmen über ein vertrauliches Beschwerdesystem. Das Audit kommt zu dem Schluss: „Zum Zeitpunkt der Prüfung wurden keine Belege für körperliche, verbale oder psychische Misshandlung gefunden.“

 Ich habe so gut wie jeden Tag nach der Arbeit geweint. Aber was hätte ich machen sollen? Nicht nur ich, auch meine Kinder waren auf diesen Job angewiesen Mila

Die Arbeiterinnen und Arbeiter, die mit der taz gesprochen haben, sehen das anders. In vielen Bereichen der Fabrik gehören Beleidigungen und Drohungen weiter zum Alltag. Die alleinerziehende Mutter Mila hat Yura deshalb 2026 verlassen. Ihren Nachnamen möchte sie nicht in der Zeitung lesen. Heute arbeitet sie in einem kleinen Geschäft am Stadtrand von Belgrad. Wenn sie von ihrer Zeit bei Yura erzählt, kommen ihr noch immer die Tränen. Täglich sei sie von ihrer Vorgesetzten angeschrien und bloßgestellt worden. „Ich habe so gut wie jeden Tag nach der Arbeit geweint. Aber was hätte ich machen sollen? Nicht nur ich, auch meine Kinder waren auf diesen Job angewiesen.“

Mila berichtet, sie sei ausgerechnet während des ersten Audits im Januar 2025 von ihrer Vorgesetzten zum Austritt aus der Gewerkschaft gedrängt worden. „Unsere Vorgesetzte hat uns gedroht: Wenn wir das Austrittsformular nicht unterschreiben, werden wir auf der Stelle gekündigt.“

Gewerkschaftsvorsitzender Stojanović habe der Prüferin im Auftrag von Mercedes die schriftlichen Zeugenaussagen und Austrittsformulare von Mila und einer weiteren Kollegin vorgelegt – als Beweis, dass Yura Gewerkschaftsmitglieder nach wie vor unter Druck setze. „Ich habe gesagt: Rufen Sie diese Arbeiterinnen zum Gespräch, hier sind ihre Nummern.“

Haben die Prüferinnen diese Hinweise übersehen? „Den uns vorliegenden Bewertungsunterlagen zufolge finden sich keine Hinweise auf die in Ihrer Frage erwähnten konkreten Zeugenaussagen und Rücktrittsformulare“, sagt die Auditfirma TÜV Süd. Man habe zufällig ausgewählte Gewerkschaftsmitglieder befragt. Das Ergebnis: Yura erfülle die RSCI-Standards.

Beschäftigte könnten der Gewerkschaft frei beitreten und sich ohne Einmischung des Arbeitgebers organisieren, heißt es im Bericht. Und auch Mercedes erklärt am den Fall Yura am 15. Januar 2026 für aufgeklärt: „Die RSCI-Bewertung vor Ort hat bestätigt, dass die festgestellten Mängel behoben wurden“, schreibt das Unternehmen an die beschwerdeführende Gewerkschaft SSMS.

Typische Scheinmaßnahmen

Für Annabell Brüggemann, Expertin für das Lieferkettengesetz am European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), zeigt der Fall Yura ein grundsätzliches Problem: Audits durch externe Firmen packen die Probleme im Betrieb meist nicht an der Wurzel. „Mal wird eine Schulung gemacht, mal ein Briefkasten für Beschwerden aufgestellt. Das sind typische Scheinmaßnahmen, die einfach nicht wirken“, sagt die Juristin – erst recht nicht, wenn Unternehmen gewerkschaftlich Aktive gezielt einschüchtern. Mercedes hätte gezielt mit Betroffenen wie Predrag Stojanović und seinen Kolleginnen sprechen sollen, um herauszufinden, welche Schritte tatsächlich helfen, findet die Expertin.

Eigentlich soll das Bafa dafür sorgen, dass deutsche Unternehmen ihren Pflichten nach dem Lieferkettengesetz nachkommen. Doch auch die Behörde sieht im Fall Yura offenbar keinen weiteren Handlungsbedarf. Im Februar 2026 erklärte sie das Verfahren für abgeschlossen. Mercedes-Benz habe „im Zuge des Verfahrens umfangreiche Sachverhaltsermittlungen unternommen sowie umfangreiche Präventions- und Abhilfemaßnahmen ergriffen“. Wie das Bafa zu dieser Einschätzung kam, bleibt unklar. Zu einzelnen Verfahren äußere man sich „grundsätzlich nicht“, heißt es auf Anfrage.

Zuletzt häufen sich Berichte, dass das Bafa das Lieferkettengesetz nur noch sehr eingeschränkt durchsetzt. Statt der 101 vorgesehenen Stellen arbeiten nur 40 Beschäftigte daran. Für 2025 hatte das Bafa rund 1.100 anlasslose, risikobasierte Kontrollen vorgesehen. Tatsächlich eröffnete es nur 308. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen vom Juli hervor. Bereits im September 2025 wies das Wirtschaftsministerium das Bafa an, sich bei der Umsetzung des Gesetzes zurückzuhalten.

Abschwächen will die Koalition das Gesetz ohnehin, beschlossen hat das der Bundestag aber noch nicht. „Die Bundesregierung weist das Bafa im Grunde zur Abschwächung des Lieferkettengesetzes an – und setzt damit einfach eine Gesetzesänderung durch, die das Parlament noch gar nicht beschlossen hat. Das ist demokratiepolitisch und verfassungsrechtlich extrem besorgniserregend“, sagt Brüggemann. Nicht nur in Deutschland wackelt das Lieferkettengesetz: Auch auf EU-Ebene wurde die bereits verabschiedete Lieferkettenrichtlinie inzwischen wieder abgeschwächt.

Im serbischen Leskovac fällt das Fazit zum Lieferkettengesetz bitter aus: „Das alles hat sich als große Lüge herausgestellt“, sagt Gewerkschaftsvorsitzender Predrag Stojanović. Zwar hat sich Mercedes laut Bafa verpflichtet, die Wirksamkeit der Maßnahmen bei Yura „zu überprüfen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen zu ergreifen“. Yura bekämpfe die Gewerkschaft aber weiterhin, sagen die Mitarbeiterinnen des Unternehmens zur taz. Und tatsächlich verfolgten Yuras Anwälte noch bis März 2026 eine Klage aus dem Jahr 2021. Das Ziel: die Gewerkschaft im Werk Leskovac aus dem Register zu streichen. Das Unternehmen argumentierte, sie sei nicht ordnungsgemäß gegründet worden. Das serbische Verwaltungsgericht wies das am 10. März 2026 zurück.

Mirjana Stanković lässt sich von alldem nicht entmutigen. Stolz steht sie vor dem Zaun, der das Fabriksgelände abschirmt, und zeigt auf die Werkshallen: „Dort drin haben wir 2024 gestreikt.“ Über 20 Tage hinweg legten sie und ihre Kolleginnen wiederholt die Arbeit nieder und setzten einen Teil ihrer Forderungen durch. „Zum Beispiel, dass Krankenstände jetzt nicht mehr mit Bonusabzügen bestraft werden.“ Die Beschwerde nach dem Lieferkettengesetz habe dagegen kaum konkrete Verbesserungen gebracht. Statt auf Hilfe aus Deutschland zu hoffen, müssten sie und ihre Kolleginnen selbst kämpfen – da ist sich Stanković heute sicher.

Diese Recherche wurde durch einen Zuschuss aus dem IJ4EU-Fonds unterstützt. Das International Press Institute, das European Journalism Centre und alle anderen Partner des IJ4EU-Fonds übernehmen keine Verantwortung für die veröffentlichten Inhalte und deren Verwendung.