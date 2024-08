Krieg in Darfur : Hilflose Helfer

Jeder Tag zählt bei der Hungerhilfe in Sudan. Aber die Ursachen des Elends lassen sich nur auf der politischen Ebene angehen.

Drei Wochen ist es her, dass UN-Experten in Sudan erstmals eine Hungersnot feststellten – die nur sehr selten ausgerufene allerhöchste Kategorie des Hungerns im UN-Klassifizierungssystem, das humanitäre Helfer weltweit anwenden. Erst jetzt sind die ersten UN-Lastwagen seit Monaten mit Lebensmitteln aus Tschad über die Grenze in die betroffene Region Darfur gelangt. Die Lage dort ist sicherlich inzwischen schon viel schlimmer als vor drei Wochen. Wer sich damals am Rande des Hungertodes befand, lebt inzwischen nicht mehr. Dafür werden sich viele andere Menschen jetzt in noch größerem Elend befinden. Jeder Tag zählt.

Die Grenzöffnung aus Tschad nach Darfur ist ein begrüßenswerter Fortschritt. Aber schon dass zwischen der amtlichen Ankündigung der Grenzöffnung und der tatsächlichen Öffnung der Grenze fünf Tage vergingen, dürfte Menschenleben gekostet haben. Eilig haben es die sudanesischen Militärmachthaber, die fast 2.000 Kilometer von Darfurs Hungergebieten entfernt in Port Sudan am Roten Meer residieren, offensichtlich nicht. Sie nehmen auch nur widerwillig an den von den USA eingerichteten Gesprächen in Genf teil, bei denen es aktuell in erster Linie um „humanitäre Korridore“ und besseren Zugang zu Sudans Notleidenden geht.

Ihre Gegenseite, die für Massenmorde und Massenvertreibungen verantwortliche RSF-Miliz, schert sich genausowenig um Menschenleben. Die humanitären Zusagen, die die internationalen Vermittler den beiden Kriegsparteien abzuringen versuchen, haben sie beide schon mehrfach gemacht und dann immer wieder einfach ignoriert.

Eine Hungersnot mag in erster Linie ein humanitäres Problem sein, aber die Lösung der Probleme, die zur Hungersnot geführt haben, ist in erster Linie auf der politischen Ebene zu suchen. Humanitäre Helfer tun, was sie können, aber Hilfslieferungen können den Krieg nicht beenden. Der dafür nötige politische Wille existiert momentan nicht. Niemand zwingt Sudans Warlords, ihre Bevölkerung zu töten. Es zwingt sie leider auch niemand, sie am Leben zu lassen.