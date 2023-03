Investigatives Recherche-Team der taz:Schicken Sie uns Ihre Hinweise!

SecureDrop ist ein Whistleblower-Meldesystem. Redaktionen können es installieren, um sicher und anonym Dokumente und Hinweise von Quellen zu erhalten. Über 50 Medienhäusern weltweit nutzen das System, darunter The New York Times, The Washington Post, The Guardian, The Intercept und Süddeutsche Zeitung.

Wie sicher ist SecureDrop?

Das System hat hohe Sicherheitsstandards. Ihre Daten werden während der Übertragung und im gespeicherten Zustand verschlüsselt. Der Server, auf dem das SecureDrop-System läuft, gehört der taz. Er protokolliert weder Ihre IP-Adressen noch Infos über Ihren Browser, Computer oder Ihr Betriebssystem. Die SecureDrop-Seiten betten keine Inhalte von Dritten ein und übermitteln keine dauerhaften Cookies an Ihren Browser. Nur das Datum und die Uhrzeit Ihrer neuesten Nachricht werden gepeichert.

Welche Technik nutzt SecureDrop?

Das System ist als freie und quelloffene Software lizenziert. Zu den Werkzeugen, die wir in und um die SecureDrop-Anwendung verwenden, gehören: Tor, GnuPG-Verschlüsselung, Apache, OSSEC, grsecurity, Ubuntu Server, das Tails- und das Qubes-OS-Betriebssystem.

Wer hat SecureDrop entwickelt?

Es wurde ursprünglich unter anderem von dem verstorbenen Programmierer Aaron Swartz entwickelt. Das Projekt hieß früher DeadDrop. Die Freedom of the Press Foundation hat die Verwaltung des Projekts im Oktober 2013 übernommen.

Wo finde ich mehr Infos?

Mehr Infos zu Sicherheit und Hintergründen finden Sie auf securedrop.org. Für sicheren Kontakt zur taz kopieren Sie bitte die oben unter Punkt 2) genannte Adresse in ihren Tor-Browser.