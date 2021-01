Grundschulen sollen früher öffnen : Schulstart für 11. Januar geplant

In Berlin sollen die Grundschulen schon ab kommenden Montag wieder Präsenzunterricht mit halbierten Klassen anbieten.

BERLIN taz | Die Grundschulen in Berlin sollen voraussichtlich schon ab kommenden Montag wieder schrittweise in den Präsenzunterricht zurückkehren. Darauf habe man sich beim Treffen der KultusministerInnen am Montag verständigen können, auch die Berliner Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) unterstütze diese Linie, wie es am Dienstag aus für gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen der Bildungsverwaltung hieß. Entscheiden müsse aber die Runde der MinisterpräsidentInnen, die am heutigen Dienstag (5. Januar) mit der Kanzlerin über eine – inzwischen als wahrscheinlich geltende – Verlängerung des „harten Lockdowns“ berät.

Konkret wolle man, dass die Berliner Grundschulen ab dem 11. Januar in den sogenannten Wechselbetrieb zurückkehren: Das heißt, Unterricht in halber Klassenstärke mit abwechselnd digitalem Lernen zu Hause und Präsenz in der Schule. Auch eine Notbetreuung im Schulhort soll – wie bisher schon – angeboten werden.

Unklar blieb vorerst, wie frei die Schulen in der Organisation des Wechselmodells sind: ob es etwa ein tägliches Präsenzangebot von einigen Schulstunden für jedes Kind geben muss oder ob – wie es viele Schulen im ersten Lockdown im Frühjahr gehandhabt haben – auch gewechselt werden kann zwischen kompletten Präsenz- und Homeschooling-Tagen. Ob auch die Kitas ihre Notbetreuung schon ab kommender Woche wieder ausweiten sollen – wie etwa der Dachverband der Kinder- und Schülerläden gefordert hatte –, blieb am Dienstag vorerst unklar.

Die weiterführenden Schulen sollen in jedem Fall noch länger im sogenannten „schulisch angeleiteten Lernen zu Hause“ (kurz salzH) bleiben. Der Lernraum Berlin, der am ersten Schultag nach den Ferien wiederholt zusammengebrochen war, funktionierte am Dienstagmorgen laut Bildungsverwaltung wieder „einwandfrei.“

Priorität auf den Grundschulen

Die KultusministerInnen waren am Montag bei ihrem Vortreffen zur Bund-Länder-Schalte am Ende vage geblieben in ihrem Beschluss hinsichtlich von Schul- und Kitaöffnungen: Es hieß lediglich, man wisse um „die große pädagogische Bedeutung des Präsenzunterrichts für die Schülerinnen und Schüler“. Die Schulen, gerade die Grundschulen, müssten Priorität haben, sobald Lockerungen mit Blick auf die Inzidenz möglich seien. Zugleich sprachen sich die MinisterInnen angesichts der Infektionszahlen aber für eine Fortführung des harten Lockdowns aus.

Was das konkret heißt, blieb aber unklar. Es zeichnet sich ab, dass man sich zwar bei der Priorisierung der Grundschulen und auch von Abschlussklassen einig ist, die Länder dabei aber unterschiedlich schnell vorgehen möchten. Während Thüringen und Sachsen sich bereits für einen Schul-Lockdown bis Ende Januar aussprachen, will Berlin nun offenbar viel schneller wieder zumindest teilweise die Grundschulen öffnen. Auch Baden-Württemberg will nicht bis Ende Januar warten.

Bund und Länder hatten Mitte Dezember einen harten Lockdown zunächst bis zum 10. Januar beschlossen. In Berlin stehen nach wie vor zwei Corona-Ampeln auf „Rot“: Die Auslastung der Intensivbettenzahl mit Corona-PatientInnen liegt mit knapp 35 Prozent weit über dem kritischen Wert von 25 Prozent. Der Inzidenzwert liegt mit wöchentlich 134 Neuinfektionen pro 100.000 EinwohnerInnen ebenfalls weit über dem als kritisch definierten Wert von 30.

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte am Montagabend in der RBB-“Abendschau“, er rechne damit, dass der Lockdown bis Ende des Monats fortgesetzt werde. Es gebe zwar eine sehr positive Entwicklung bei den Inzidenz-Zahlen, aber noch gar keine Entlastungen im Klinikbereich. „Insbesondere aus der Charité kommen weiter die Warnmeldungen. Insofern muss man das weiterhin sehr ernst nehmen. Also bis zum Ende des Monats sehe ich weiter die Beschränkung“, so der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz.

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci sagte dem RBB, derzeit gebe es etwa 5.000 Neuinfektionen pro Woche, man wolle aber „auf 1.000 runter“. (mit dpa)