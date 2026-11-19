Am 20. November geht „Gen Z regelt“ erneut in 43 Städten auf die Straße. Junge Menschen wollen bei politischen Entscheidungen, die ihre Zukunft betreffen, stärker mitreden. Die Initiative nennt Bildung, Gesundheit, Klimaschutz, bezahlbaren Wohnraum und Wehrpflicht als Themen, bei denen sie sich von der Politik vernachlässigt fühlt. Die Gen Z will bei ihrer Zukunft mitreden und nicht nur auf dem Beifahrersitz mitfahren. Doch wie kann aus einem Protest politischer Einfluss werden?

Diese Frage beschäftigt auch unseren Gast Nico Elsner, den Vorsitzenden der Jungen Union Sachsen-Anhalt. Er sagt: „Als Jugendorganisation versucht man, in der CDU die eigenen Interessen durchzusetzen. Manchmal habe ich aber das Gefühl, unsere Anliegen verhallen völlig wirkungslos. Das ist natürlich frustrierend.“

Auch unser Gast Paula Piechotta, Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen, beschäftigt diese Frage. Sie berichtet, dass sie im Bundestag mit 40 oft zu den Jüngsten gehört: „In einer alternden Gesellschaft stellen die Über-50-Jährigen die demokratische Mehrheit. Die Frage ist, wie wir unter diesen Bedingungen die Minderheitenrechte der jungen Generation sichern.“

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Dauerhafte lokale Strukturen helfen

Die Forschung zu sozialen Bewegungen liefert einige Hinweise darauf, wie Protest politischen Einfluss gewinnen kann. Untersuchungen legen nahe, dass dauerhafte lokale Strukturen, gemeinsame, konkrete Botschaften und breite gesellschaftliche Bündnisse dabei helfen können.

Nach einer längeren Pause sind wir nun zurück. Diese Folge wurde im Rahmen des N5-Symposiums in Halle (Saale) aufgenommen. Junge Studierende aus Ostdeutschland organisieren dort eine Konferenz von jungen Menschen für junge Menschen.

„Mauerecho – Ost trifft West“ ist ein Podcast der taz panterstiftung. Er erscheint derzeit jede Woche auf taz.de/mauerecho sowie überall, wo es Podcasts gibt. Besonderer Dank gilt unserem Sounddesigner Sebastian Jautschus und unserem Praktikanten Kilian Hamidi.