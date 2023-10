Erfolg für RSF-Miliz in Sudan : Die Eroberung von Nyala

Sudans aufständische Miliz RSF erobert die größte Stadt in Darfur. Sie setzt damit ein Zeichen parallel zu neuen Gesprächen in Saudi-Arabien.

BERLIN taz | In Sudan hat die aufständische Miliz RSF (Rapid Support Forces) einen ihrer wichtigsten militärischen Erfolge seit Beginn ihres Kampfes gegen Sudans Regierungsarmee Mitte April erzielt. Sowohl die Miliz als auch die Armee bestätigten Ende vergangener Woche beide die Einnahme der Stadt Nyala, Hauptstadt der Provinz Süd-Darfur, durch die RSF am Donnerstag.

Sudans Armee sei wegen Mangel an Nachschub gezwungen gewesen, die Militärbasis von Nyala zu räumen, erklärte ein Armeesprecher am Samstag. Die RSF hatte bereits am Donnerstag verkündet, ihre Kämpfer hätten die Militärbasis mit dem Hauptquartier der 16. sudanesischen Infanteriedivision übernommen. Man habe in dreitägigen schweren Kämpfen über 2000 Regierungssoldaten getötet und große Rüstungsbestände erbeutet.

Nyala ist seit Monaten ein Fokus der RSF-Versuche, die komplette Kontrolle über Sudans Westregion Darfur zu erringen, in der vor zwanzig Jahren die RSF-Vorläufermiliz Janjaweed im Regierungsauftrage brutale Kriegsverbrechen bei der Niederschlagung von Aufständen begangen hatte. Seit es der RSF im April nicht gelang, die Macht in Sudans Hauptstadt Khartum zu ergreifen, hat sie ihre militärischen Aktivitäten zunehmend nach Darfur verlagert, wobei auch in Khartum schwere Kämpfe weitergehen. RSF-Führer Mohammed Hamdan Daglo, genannt Hametti, stammt aus einer Händlerfamilie in Nyala. Sein Sohn und RSF-Vizekommandeur Abdulrahim Daglo soll jetzt die Einnahme Nyalas angeführt haben.

Immer wieder gab es in den vergangenen Monaten in Nyala blutige Angriffe beider Seiten auf die Zivilbevölkerung. Aktuelle Fotos und Videos aus Nyala legen nahe, dass die Stadt jetzt schwer verwüstet ist. Ein am Samstag verbreiteter Augenzeugenbericht aus Nyala spricht von Tötungen: “Die Lage ist desaströs, die RSF erschießt Bürger. Manche konnten fliehen, andere stecken in Nyala fest, sie haben zuwenig Geld für die Flucht.“ Nach einem Bericht der Webseite Sudan Tribune hat Adelrahim Daglo die Polizei der Stadt zur Zusammenarbeit angewiesen und den Schutz von Zivilisten versprochen.

Neue Nachschubroute für die RSF

Mit der Einnahme von Nyala übernimmt die RSF eine der größten Städte Sudans, wichtigster Handelsknotenpunkt und Militärstützpunkt im Westen des Landes mit einem strategisch günstig gelegenen internationalen Flughafen unweit der Grenzen zu Südsudan, Tschad und der Zentralafrikanischen Republik.

So kann die Miliz in Zukunft voraussichtlich leichter Militärhilfe aus dem Ausland entgegennehmen, etwa aus Russland über die in Libyen basierten russischen Wagner-Kämpfer oder aus den Vereinigten Arabischen Emiraten über Tschad. Nach Recherchen der New York Times gelangen Rüstungsgüter aus den Emiraten seit Monaten über den tschadischen Flughafen Amdjarass an die RSF in Darfur. Offiziell helfen die Emirate Tschad mit Militärfahrzeugen zur Grenzkontrolle und Hilfe für Darfur-Flüchtlinge.

Der RSF-Durchbruch erfolgte zeitgleich mit der Perspektive einer Wiederaufnahme der im Juni erfolglos abgebrochenen Verhandlungen zwischen Sudans Armee und RSF in der Hafenstadt Dschiddah in Saudi-Arabien. Am Mittwoch abend hatten beide Seite ihre Bereitschaft zu neuen Gesprächen unter saudischer und US-amerikanischer Ägide erklärt und am Donnerstag gab es erste Kontakte. Auch afrikanische Vermittler nehmen teil.

Ergebnisse liegen noch nicht vor, aber es soll wie beim letzten Mal um eine humanitäre Waffenruhe und ungehinderte humanitäre Hilfe gehen. Nach UN-Angaben erleidet Sudan mittlerweile die dramatischste Flüchtlingskrise der Welt, mit rund 1,2 Millionen Flüchtlingen außerhalb des Landes und 5,6 Millionen Binnenvertriebenen und einem fast vollständigen Zusammenbruch jeglicher medizinischen Versorgung.