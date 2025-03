Schluss mit Winter: Dass der Frühling da ist, merkt man nicht nur an den vielen Menschen, die mittags irgendwo in der Sonne sitzen. Auch beim Einkaufen wird es augenfällig: Am Wochenende wurde in der Hauptstadt der erste Spargel auf Supermarkt-Gemüsetheken gesichtet. Im beschaulichen Bee­litz, Großlieferant fürs deutsche Lieblingsgemüse, ist offizieller Spargel-Anstich zwar erst am 10. April – aber wer sich Preise von 15 bis 18 Euro pro Kilo leisten kann und will, mag jetzt schon zuschlagen.

Mit dem Frühling nähert sich ein besonderes Datum: Im Mai wird es 80 Jahre her sein, dass Nazi-Deutschland vor den Alliierten kapitulieren musste. Und da man dieser Tage den Eindruck haben muss, dass sich immer mehr Menschen nach den alten Zeiten sehnen, passt die Ausstellung, die am Donnerstag im Potsdamer Filmmuseum eröffnet, ganz besonders gut: „How To Catch A Nazi. Operation Finale: Die Ergreifung und der Prozess von Adolf Eichmann“. Die Wanderausstellung war von 2016 bis 2020 in den USA zu sehen und wurde nach einer wissenschaftlichen Überarbeitung und inhaltlichen Erweiterungen 2024 in München gezeigt.

In Potsdam wird sie bis 1. Februar 2026 als Sonderausstellung zu sehen sein und soll besonders ein junges Publikum adressieren. Hierfür wurde sie um die filmische Auseinandersetzung mit dem Fall Eichmann und dessen Bedeutung für die Erinnerungskultur ergänzt. Schließlich war es erst der weltweit beachtete Prozess gegen den „Organisator des Holocaust“ 1961 in Jerusalem, der sowohl in Deutschland als auch in Israel eine breite Aufarbeitung der bis dato weitgehend verdrängten Geschichte in Gang setzte.

Wer sich fragt, was er oder sie heute gegen den wieder erstarkenden Rechtsextremismus unternehmen kann, sei auf die Konferenz der Rosa Luxemburg Stiftung „Good Night, Far Right – Strategien gegen Rechts“ verwiesen, die ebenfalls am Donnerstag beginnt. Es berichten Mitglieder politischer Parteien, Organisationen und Initiativen aus Lateinamerika, Israel, Europa, den USA, Indien, Sri Lanka und Deutschland sowie Aktivisten und Aktivistinnen, die täglich mit dem Erstarken reaktionärer Kräfte und/oder dem Aufstieg rechtsextremer Regierungen konfrontiert sind.

Zurück zum Frühling: Wer gerade festgestellt hat, dass sein Zweirad über den Winter abhandengekommen oder nicht mehr fahrtauglich ist, kann am Mittwoch versuchen, sich ein gebrauchtes neues Verkehrsmittel zu besorgen: Es ist wieder Fahrradauktion der Deutschen Bahn und wie immer werden Fundräder, deren Eigentümer sich nicht fristgerecht gemeldet haben, versteigert. Die Auswahl umfasst Mountainbikes, Rennräder, Pedelecs, Herren-, Damen- und Kinderfahrräder.