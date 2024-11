S elbst die schönste Reise geht einmal zu Ende. Das gilt auch für Kai Wegner. Auf seinem US-Trip vergangene Woche hat der CDU-Senatschef in New York Hochhäuser gesehen und ist auf einem E-Moped gefahren, in Los Angeles durfte er in einem Polizeiwagen mitfahren und in Hollywood war er natürlich auch. Der Regierende hat also mächtig viel zu berichten, wenn sich am Montag der Koalitionsausschuss von CDU und SPD trifft.

Nebenbei soll endlich auch mal die 3-Milliarden-Euro-Kürzungsliste für 2025 festgezurrt werden. Wobei es in der Spitzenrunde entspannt zugehen dürfte. Schließlich müssen nur noch 300 Millionen aus dem Gesamtetat gestrichen werden. Die restlichen 2,7 Milliarden hatten die bienenfleißigen Haus­halts­po­li­ti­ke­r:in­nen der Koalition schon zuvor irgendwo gefunden.

Auch im Senat musste man Kai Wegner während seines Dienstausflugs entbehren. Am Dienstag nun steht das Wiedersehen des Spandauer Reisekaisers mit seinen schmerzlich vermissten Se­na­to­r:in­nen an. Die Rasselbande wird viele Fragen haben. Wie war es auf dem E-Moped? Durfte der Senatschef im Wagen des Los Angeles Police Department die Sirene anwerfen? Vielleicht geht es auch um den Haushalt. Die interessierte Öffentlichkeit fiebert bereits der anschließenden Senatspressekonferenz entgegen.

Mit noch größerer Spannung erwartet wird der Mittwoch, wenn Kai Wegner am Vormittag im Roten Rathaus seinen großen Auftritt vor einer Gruppe aus zehn- und elfjährigen Kindern im Rahmen der schon in der vergangenen taz-Wochenvorschau angepriesenen 35. Berliner Märchentage hat. „Po­li­ti­ke­r:in­nen erzählen Märchen“, heißt das Format, an dem Wegner mitwirkt. Böse Zungen behaupten, darin sei er besonders geübt.

Putzen, putzen, putzen

Auch am Donnerstag geht es im Roten Rathaus rund. Im Amtssitz des Regierenden wird der harte Finalkampf der Deutschen Meisterschaft im Gebäudereiniger:innen-Handwerk 2024 ausgetragen. Die besten Reinigungs-Azubis aus den Bundesländern treten gegeneinander an, um die Bun­des­sie­ge­r:in zu ermitteln. Als Challenge angekündigt sind „drei anspruchsvolle Reinigungsaufgaben, die erst im letzten Moment bekanntgegeben werden“. Die Sie­ge­r:in­nen­eh­rung übernimmt am Abend natürlich Hausherr Wegner selbst.

Der Samstag und Sonntag versprechen dann Spaß und Action für die ganze Familie – und das ganz ohne Wegner. Der Landesverband der Rassekaninchenzüchter Berlin Mark Brandenburg lädt in den Erlebnispark Paaren nordwestlich von Berlin zu seiner alljährlichen Verbandsschau. Die Ausstellungsleitung teilt „mit züchterischem Gruß“ mit, dass bereits 1.830 Ausstellungstiere angemeldet wurden. Im vergangenen Jahr am häufigsten vertreten war der Helle Großsilber, gefolgt vom Blauen Wiener und dem Deutschen Riesen wildfarben.

In diesem Jahr hält sich der Verband bedeckt. Nur so viel: Es gibt auch hier irgendwelche Preise zu gewinnen. Und: „Die Handarbeits- und Kreativ-Gruppe des Verbandes präsentiert sich mit Erzeugnissen aus eigener Herstellung sowie mit Tipps und Anregungen für die eigenen Handarbeiten.“ Es wird also irre aufregend.