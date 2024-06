Die Wochenvorschau für Berlin : Die AfD ist scheiße

Vogelkot auf dem Kopf von Maximilian Krah? KI oder echt? Das disktutiert am Dienstag ein KI-Workshop der Medienanstalten. Auch sonst ist viel los.

Alles für die gute Sache, aber wo kommt die Kohle her? Gemeinnützige Organisationen straucheln oft, wenn’s ums Geld geht. Am Montag beginnt das größte Branchentreffen im deutschsprachigen Raum für Fund­rai­ser:in­nen von Non-Profit-Organisationen. Im Convention Center des MOA-Hotels in Moabit gibt es drei Tage Fachdialog und hoffentlich mehr Geld.

Nur einen Katzensprung entfernt gelang einem Hobbyfotografen bei einer Wahlkampfveranstaltung der AfD zur Europawahl das Foto des Monats. Als der Auslöser klickte, kackte ein Papagei auf die Stirn des SS-Sympathisanten ­Maximilian Krah. Da stellt sich die Frage: Ist das echt oder doch KI? Die Unterschiede sind immer schwieriger auszumachen. Um zu erkennen, wer hier wen bescheißt und welche Folgen das für die Meinungsvielfalt hat, kann man am Dienstag einen KI-Workshop der Medienanstalten (Ministergärten 4) besuchen.

Dass der Klimawandel stattfindet, kann man auch ohne KI herausfinden. Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen steigt auch in Berlin das Thermometer von Jahr zu Jahr mehr an. Das lässt im Hochsommer den einen oder die andere aus den Latschen kippen. Eine Allianz aus dem Gesundheitssektor stellt deshalb anlässlich des Hitzeaktionstags am Mittwoch ihre Forderungen zum besseren Umgang mit Hitzeereignissen vor. Danach gibt es einen Klinikrundgang mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) (13.45 Uhr, Unfallkrankenhaus Berlin, Hörsaal Haus 15 „Kesselhaus“).

Woidke in der Südsee

Wenn das Leben in der Zukunft auf dem Berliner Pflaster zu heiß wird, hilft perspektivisch nur noch die Flucht in kli­ma­neu­tra­le Freilufthallen für gescheiterte Zeppeline. Auf dem Satellitenferiendorfplaneten Tropical Island wird am Donnerstag der neue Hotelkomplex für Flamingos und Koa­las durch Brandenburg Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) eingeweiht. Wie in jedem Südseefakeszenario besteht jedoch die Gefahr eines LED-Sonnenstichs.

Für alle, die lieber in der Stadt bleiben und Bühnenlicht mögen, lohnt sich am Donnerstagabend ein Besuch im SO36. Das „Black and Brown Cabaret“ feiert und wächst von Jahr zu Jahr und verlegt deshalb seine Veranstaltungsreihe in die Oranienstraße. Zu erwarten ist ein schriller Mix aus Burlesque, Drag, Comedy und Livemusik aus den Reihen der BIPoC-Community.

Für mehr bunte Vögel, die ihre Markierungen am rechten Fleck machen und sich gegen Rechtsextremismus stellen, formiert sich ein breites Bündnis am Samstag an der Siegessäule.

Am Sonntag geht es dann zur Afterhour in die Wahllokale zur Europawahl. Zumindest wenn man ohne Hindernisse reinkommt. Jedes achte Wahllokal in Berlin ist nicht barrierefrei.