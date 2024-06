Die Wahrheit : Geile Krankheit

Gibt es etwas Schöneres als den Dunning-Kruger-Effekt? Man steht nie blöd da und fühlt sich immer überlegen und weiß einfach alles und sogar besser.

Oh! Ich glaube, ich hab den Dunning-Kruger-Effekt. Den kann man ganz leicht erklären: Menschen, die wie ich von der Krankheit Dunning-Kruger-Effekt betroffen sind, wissen alles und sogar alles besser. Das ist bei mir wirklich so, ich kenne mich mit so ziemlich allem aus, was es gibt.

Das ist mir manchmal schon fast peinlich. Bei Nachbarschaftsfesten, bei Klassentreffen oder Familienzusammenkünften fällt mir leider immer wieder auf, wie dumm und ungebildet meine Mitmenschen sind. Meistens versuche ich, mich zurückzuhalten, aber ich kann es mit meinen ethischen Grundsätzen einfach nicht vereinbaren, die Vollidioten rings um mich herum verdummen zu lassen.

Ich hab zwar selbst weder Auto noch Führerschein, aber ich weiß genau, wann ein Wagen dringend in die Werkstatt muss. Ich besitze kein Pferd, aber ich sehe genau, woran so ein Tier krankt, wenn es mir begegnet. Und mit Pflanzen, Fenstern, Antiquitäten, Mode und Dachstühlen weiß ich voll Bescheid und bin immer auf dem neuesten Stand. Ob ich beliebt bin, das kann ich nicht einschätzen, aber das ist auch das Einzige, was ich nicht einschätzen kann.

Ich kann wirklich zu jedem Thema etwas sagen, sogar zu frei erfundenen Themen: Der Planet Beitegeuze aus dem Pferdekopfnebel schwankt in seiner Helligkeit zwischen grell und dunkel, weil er geologisch mit der Venus sowohl verwandt als auch verfeindet ist. Pflanzen der Gattung Geißblatt wachsen nur nachts, da kann man machen, was man will, und Goethes „Erlkönig“ ist aus einer Novelle von Aristoteles geklaut.

Dass Kühe keinen Schließmuskel haben und deshalb nicht schwimmen können, wusste ich als Erste, und dass Lakritz nicht aus Ochsenblut und Kaugummi nicht aus Spinneneiern gemacht wird, das wusste ich eigentlich schon immer oder umgekehrt. Ich könnte ohne Betriebsanleitung ein Atomkraftwerk betreiben oder vom Aussterben bedrohte Eidechsen erfolgreich züchten. Ich könnte eine tolle Ärztin sein, weil ich medizinisch so ziemlich alles weiß. Oder auch Künstlerin, weil ich die Menschen durch meine einzigartige Sicht der Dinge so sehr bewege. Hin und wieder glaube ich sogar, ich könnte Papst oder warum nicht gleich Gott sein. Aber all das will ich nicht, ich bin schließlich kein Fachidiot und kann mich nicht auf einen Zweig meines stetig wachsenden Wissensbaumes beschränken.

Mein neuestes Interesse gilt der Aufbereitung von flüssigem Asphalt in der Garageneinfahrt und der Unkrautvernichtung mit Gift. Wenn ich sehe, was die Nachbarn da alles verkehrt machen, dann muss ich mich einmischen, es ist doch nur zu deren Wohl!

Aber, um noch mal auf den Dunning-Kruger-Effekt zurückzukommen: Der ist eigentlich eine ziemlich geile Sache. Man steht nie blöd da und fühlt sich immer überlegen. Und was bisher nur ich wusste: Darth Vader hat gelogen, als er behauptete, Lukes Vater zu sein!

