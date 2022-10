Die Wahrheit : El pingpong y el Wahrheitklub

Alles über die 347.239ste Wahrheitklubvorstandssitzung auf der Frankfurter Buchmesse steht hier. Klar und deutlich und zum Nachlesen.

Die folgende Klubmitteilung des Wahrheitklubvorstands darf nur von Vollmitgliedern gelesen werden. Nichtmitgliedern ist es streng untersagt, den Textinhalt zur Kenntnis zu nehmen.

Kein Halten war mehr und das von Anfang an. In den unheilig vollgestopften Hallen der am Sonntag zu Ende gegangenen Frankfurter Buchmesse passierte es endlich wieder. Eine Wahrheitklubvorstandssitzung, wie sie in keinem Buche steht, denn dieses Mal war vieles anders.

Nicht nur, dass der berüchtigte Wahrheitklub-Exekutivvorstand Michael Ringel logistisch verhindert war, nein, auch der Wahrheitklub-Vorstandsvorsitzende ©Tom weilte anderswo. So also musste das Wahrheitklub-Exekutivorgan Harriet Wolff, mehr als professionell unterstützt von den Wahrheit-Fachkräften Christian Bartel und Rattelschneck alias Marcus Weimer diese 347.239ste Wahrheitklubvorstandssitzung über die Bühne des lauschigen taz Studios bringen.

Zu Ehren des diesjährigen Ehrengastes Spanien auf der Buchmesse floss der Cava für Moderrierende und das massiv angereiste Publikum in Strömen. Das machte vieles leichter, auch das rituelle Buhen beim Wahrheitklub, das statt Applaus zur Anwendung kommt. Klappte das bei der mitgereisten tonnenschweren GRÄTE noch, versagten die Reflexe beim ebenfalls anwesenden LAMINATOR. Diesmal gab es klubtechnisch nichts zu verkünden, außer hier: das 2019 aufgenommene, 33.333ste Mitglied Reinhard Bergmann war anwesend. Buuuh!

Die Jieper-Preis Gewinner 2022: Buuuh!

Laut ausgebuht wurde auch die Verkündung der diesjährigen Jieper-Preis-Gewinner. Heuer musste passend zum Ehrengast Spanien der Satz „Ohne Nova klingt der Bossa spanisch mehr wie Hossa-Hossa“ in einem deutschsprachigen Medium untergebracht werden. Die Gewinner sind Christine Mayer-Glaser und Dietmar Glaser vom Bad Herrenalb Magazin aus dem Nordschwarzwald. Buuh! Sie zimmerten den Satz in einen Eulenfalterbericht. Überreicht wird der Jieper-Preis noch bei einer Wahrheit-Gala im Berliner taz Haus. Hossa-Hossa!

Und damit zu ©Toms gefürchtetem Messespiel. Das veranstalteten in kongenialer Vertretung heuer der als ©Tom und gleichzeitig als Michael Ringel verkleidete Rattelschneck zusammen mit der ebenfalls kongenialen Wahrheit-Urlaubsvertretung Christian Bartel. Ergebnis: ¡Fiesta vom Feinsten bei „El pingpong de la guitarra“!

Ziel der zwei Mitspieler: Wer balanciert länger ein Styropor-Ei auf einer Flamenco-Kindergitarre? Der 1. Preis, Plastikpaprikas, ging an Wahrheit-Großdichter Thomas Gsella, der 2. Preis, die bezaubernde Flamenco-Kindergitarre, an die bezaubernde Wahrheit-Zeichnerin Ulrike Haseloff. Gracias a todas y todos und weiterhin gilt das Wahrheit-Motto: „Ridentem dicere verum“ – Lachend die Wahrheit sagen.

