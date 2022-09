Die Wahrheit : Magisches aus dem Gestrüpp

Energie in Rosa und Uhren fürs Karma: Ein Gang über die wieder stattfindende 47. Esoterikmesse in Bad Urach.

Ein Mann steht im Scheinwerferlicht auf der Bühne, eingepackt in ein wallendes Gewand, und schaut mit seinem bartvollen Gesicht in den ebenso vollgestopften Saal. Er lässt seinen Blick, der aus den Tiefen seiner kleinen, wie magische Kugeln aus dem Gestrüpp leuchtenden Augen kommt, über die ausgewachsenen Menschen unten im grauen Dämmer rollen, fixiert den einen und die andere, und Seufzen, Stöhnen, stellenweise ein spitzer Schrei aus heller Frauenkehle antworten ihm. Dann verlässt er, ohne ein einziges Wort ausgespuckt zu haben, den Saal.

Wir sind auf der 47. Esoterikmesse im schwäbischen Bad Urach, und Odo Swami Schwengel, selbstapprobierter Wunderheiler aus Quakenbrück, hat in fünfzehn Minuten ganze Arbeit geleistet, wie zu jeder vollen Stunde. „Das befreit meinen Kopf hier oben total von dieser engen Logik, der schmalen Vernunft, der mageren Rationalität. Die machen unser so festgezurrtes Dasein immer so tot!“, verkündet ganz hin und weg eine Besucherin, die noch nicht gemerkt hat, dass sie in einer Pfütze steht.

„Mein Hirn kann jetzt wieder geradeaus denken“, sagt ein anderer, der sein Leben augenscheinlich im Businessanzug führt und sich am Hintern kratzt. „Alle lastwagenschweren Gefühle und müffelnden Erinnerungen sind wie weggeschrubbt, ich bin mit mir wieder im Reinen. Helle Logik, klare Vernunft und lichte Rationalität ziehen in die aufgeräumte Birne ein, ich kann wieder aalglatt funktionieren!“

„Sei, der du wirst!“ lautet der Leitspruch der Messe, die Jahr für Jahr Zigtausende Besucher anzieht und heilt: Menschen, denen nicht nur ihre persönlichen Probleme und Sorgen auf der Seele herumkriechen; sondern denen die allzu vielen Krisen, die diesen Globus überwuchern, unlösbar dünken mittels der altbackenen Gewaltenteilung von Politik, Parteien und Proporz, weil ebendiese Gewaltenteilung schnurgerade in die allzu vielen Krisen geführt hat, die diesen Globus überwuchern, wie das am Eingang zum Messegelände kostenlos verteilte Mantra lautet.

Kekse und Kugeln

„Wir leben in einer wahnsinnig globalisierten, verrückt gewordenen Welt“, sagt Tine Waffel, die an ihrem Stand ein bunt gestricktes Sortiment aus Immerwährenden astrologischen Kalendern mit Lavendelnote, in Menstruationsblut ausgebackenen Aura-Keksen – in der Billigversion als Foto über Instagram – sowie in der Walpurgisnacht freigesprochenen Wahrsagekugeln in verschiedenen Größen von S bis XXL offen feilbietet: „Die irre komplizierte Wissenschaft führt mich als fühlendes Wesen nicht heraus aus dieser durchgedrehten Gesellschaft in jene reinen Sphären, wo ich mit meinem Ich und nur für mich mit mir glücklich bin!“, ruft sie und knabbert einen Keks.

Wie man es dreht und wendet, am Ende muss man die schlichte Wahrheit schlucken: 145 Euro für einen Wunderheiler aus Quakenbrück sind einfach gut angelegt, zumal wenn man bedenkt, dass er jede Stunde an die Hundert Leute verarztet. Es ist sogar billig, wenn man damit die stolz aufgereckten 1.199,95 Euro vergleicht, die man für die „World Beauty Box“ von Outware berappen muss. Sie soll die gefährliche dunkle Energie, die mittlerweile den ganzen Kosmos und nicht nur die Erde verseucht und gegen die die Astronomen machtlos sind (Wissenschaftler!), ganz praktisch in anheimelnde rosa Energie umwandeln. Allerdings nur in der formschön gestalteten Box, die man keinesfalls öffnen darf – sonst erlischt die Garantie.

Steine und Ufos

Das englische Label MagicMysteryMonsterTours wartet mit einer Programmerweiterung auf: Die Bauanleitung für den Dauerseller „Self Stonehenge“ erlaubt jetzt maßstabsgetreu verkleinerte Steinkreise im eigenen Garten, sofern er groß genug ist. Von der Pike auf neu ist hingegen die App von Hallo!mbH, die darauf spezialisiert ist, nur garantiert echte Ufos zu fotografieren. „Das von uns passgenau umprogrammierte Display Ihres Smartphones bleibt deshalb für immer schwarz“, versichert Frau Natter von der Presseabteilung.

Auf brandfrische Kunden aus dem In- wie Ausland hofft das nigelneue Unternehmen EwigEnergy. Sein sogenannter Ray Cube arbeitet mit Mondenergie, die er in Sonnenwellen ummodelt und anschließend in Erdstrahlung transformiert, die dann von der Sonne in Wellen verwandelt wird und am Endpunkt des materiellen Filter- und geistigen Sublimierungsvorgangs als Mondenergie ernsthaft bereitsteht.

Mehrere Hundert Aussteller werben in Bad Urach um die esoterisch lackierte Kundschaft. Ob Heilung durch Fußauflegen oder eine seriöse Versicherung gegen Abstürze beim Fliegen im Lotossitz auch bei Auslandsreisen; ob Armbanduhren, die statt modischem Schnickschnack wie Puls, Blutdruck und Uhrzeit kommagenau genau den Stand des persönlichen Karmas angeben, oder eine Pille, die den IQ um 50 Prozent reduziert – Esoterik ist hier Kult, Okkult. Und im nächsten Jahr wieder, dann unter dem Leitspruch „Vom Ich zum Mir“.

