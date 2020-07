Die Wahrheit : Europa muss Europa werden

Die EU wird am 1. Juli 2020 deutsch. Eine dringend notwendige Rede an die europäische Nation und ihre Insassen.

Die Pfeifen spatzen es von den Dächern: Europa droht finito, Sense und c’est la vie. Wird Europa entzwei? Goes Europa perdu? Droht der Union Bauchlandung pronto? Hat der Kontinent absolutely kaputt?

Please gucken hier, attenzione: Die Wirtschaft hat seufz, das Klima geht out, das Gesund ist fatali krank. Alle Völker tut für sich und keines für tota familia, for heaven’s sake und uiuiui!

In der Tat ist es indeed: Die Probleme sind. Und crazy Corona treibt weiter, id est nachhaltig! Kann der Europäer, kann die Europäerin, können alle anderen molto longer und über den Herbst hinweg? Oder Geld, Glück und dolce far ewig: aus und subito? Wo dann fucking bel air europejski?!

Anyhow: Groß und very big sind die Aufgaben, wenn am 1. Juli. Dann Deutschland macht Europa! Kann Merkel Europa voll, kann Europa Merkel mal? Please notice: Das Mantra von Europa ist Europa in situ und forever, n’est-ce pas. That’s Kloßbrühe: Die Europäische Union steht in Europa als l’Europe für Evrópi voll und ganz, parbleu und Donnerkeil!

Ursula von der Merkel, das muss!

Europa oder muerte, that’s heute la question wie immer. Doch wie wolle Brüssel wo? Was von der Leyen macht wem? Das Europäische Kommission: simply schnarch? Nichts als nada, niente und nitschewo? Das muss anders, so in nuce das Mustbe. Ursula von der Merkel, das muss!

Denn die Zeit, il tiempo doesn’t warten. Look here, Comissão Europeia: Vitale Stellschrauben stehen senkrecht vor den Weichen in the future wie rote Linien like ultimative Herausforderungen der Politika am Scheideweg vor der Zwickmühle Zukunft!

Um nur einige Fragen qua Agenda: Kann Europa grün? Muss Europa seine Intelligenz bald künstlich? Wird Europa gegen Russland encore? Darf Europa Festung? Und was erlauben Merkel?

Die answer full house: Merkel tut, was Merkel can do para Merkel – für Europa durch Deutschland in Europa à la tedesca nach Art des Hauses Europa für Deutschland durch Europa nach Art des Hauses. Allez klar und hopp!

In diesem Sinne: Vamos, Uniunea Europeana! Let’s go, laissez feel wie Europa! Und make Evropaiki Enosi groß again, du Evropaiki Epitropi! Sonst requiescat in Frieden und Freiheit, in der liberté und solidarnosc!

Wake up, little Europe

Therefore und drum: Wake up, heute noch little Europe und Europar Batasuna für die Europako batzordea: Das Digital fordert! Das Amerika will! Das China kommt und der ganze Globus, the whole kack!

Denn wohin con Europa, wenn Europa nur noch Europa? Nej tak: Europa war immer, always, semper und zawsze much mehr quam Europa, mais oui und aber hallo! Eurooppa, c’est not only en lille smule voll Pivo und Knedliki. Darum listen, folks: In eins now die Hufe, you Europaioi! Ihr human beings!

Si, si, Europa ist ein Marathon, we know. But hic et nunc the happy ending, wenn von der Merkel! Alors, alas und aber auch alora, Politikerna und Poliitikot: Europa muss nur eng und très together behind Omospondiak Dimokratia tis Germanias, dann brummt und kann gesund. Eljen a Magyar, coimisiun na hEorpa und der ganze Rest!

In diesem Sinne: Europa muss, Euroopa kann, Eiropa wird! Die Dächer spatzen es von den Pfeifen. Ahoi, mange tak, quasi dobry dzień und ab 1. Julei auf Gearmailteach: Buenas noches und kali orexi!

Die Wahrheit auf taz.de