Der Frauentag in Berlin: Kampf- oder Feiertag?

Feiertag: In diesem Jahr jährt sich der Frauentag, Thema dieser taz-Ausgabe, zum 100. Mal. Und Berlin ist das einzige Bundesland, in dem der 8. März als gesetzlicher Feiertag gilt. Das ist so seit 2019.

Kampftag: Feier- und damit für viele auch arbeitsfreier Tag aber heißt ja nicht, dass es da an dem Tag nichts zu tun gäbe. Hinweise auf Veranstaltungen zum Frauentag, vornehmlich im digitalen Raum, finden sich auf www.berlin.de. Was auf der Straße an Aktionen passieren soll, ist auf frauenkampftagberlin.wordpress.com zu erfahren.